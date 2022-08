Johanna San Miguel recibió bien las disculpas de Ducelia Echevarría luego que la rubia fuera suspendida de Esto es Guerra por faltarle el respeto a la conductora el pasado jueves. La popular ‘chata’ aseguró que es muy sobreprotectora con sus ‘guerreros’ y por eso la llaman ‘mamá leona’.

“Por eso los conozco y me gusta conocerlos, saber sus debilidades y fortalezas, por eso ese día, cuando Renzo me preguntó cómo es Ducelia, dije que era fuerte pero también vulnerable, que se siente atacada y hay que contenerla y decir eso no me parece malo, es más, yo soy así. Soy fuerte pero también soy vulnerable, soy impulsiva y así me quieren y me respetan y me tienen cariño. Por eso dije lo que dije, no era un test psicológico, era una pregunta que me hizo Renzo y yo contesté de la mejor manera del mundo ”, dijo este lunes EN VIVO.

Asimismo, indicó que en los últimos días ha venido recibiendo muchos comentarios negativos de los seguidores de EEG porque la acusan de victimizarse. “ Lo entiendo y lo asumo, porque soy la antagónica de este programa y este es mi trabajo” , acotó Johanna San Miguel.

JOHANNA RECUERDA CUANDO LA SACARON DE EEG POR MAL COMPORTAMIENTO

En otro momento, Johanna San Miguel indicó que ya vivió mucho en Esto es Guerra e inclusive recordó cuando la sacaron de la conducción por su comportamiento impulsivo. “ Yo ya estuve en este programa y me sacaron de este programa, salí de este programa por malas actitudes, así que no soy quién para decirle cómo comportarse a otra persona, cada uno sabe qué hacer en su vida. Yo soy la antagónica y apechugo, pueden tirarme todo el hate que quieran, esta es mi chamba ”, acotó.

Finalmente, Johanna San Miguel aseguró que recibirá a Ducelia Echevarría con lor brazos abiertos. “Espero que vuelvas pronto, que converses con tus compañeros, lleguen a un acuerdo y empecemos de cero porque acá se viven muchas cosas a flor de piel y lo único que puedo decir es que a los guerreros y combatientes les tengo mucho cariño, quizá mis bromas son muy pesadas, pero son solo bromas”, aseveró.

Johanna San Miguel responde a las disculpas de Dulcelia Echevarría

