Después de que Stefano Salvini reapareciera con un nuevo look y confesara cómo conoció a su Johanna San Miguel, la ‘mamá leona’ le respondió a través de una transmisión en vivo realizada en redes sociales.

Una de las seguidoras puso el tema sobre la mesa: “Salvini dijo que se enamoró de ti cómo loco...”. San Miguel, sorprendida, respondió con otra interrogante: “¿Cuándo ha dicho eso?”. Luego, reafirmó lo que dijo su expareja: “Nada, que ha dicho la verdad”.

Es así que otra usuaria se atrevió a extender el tema con otra pregunta: “¿Johanna, le vas a Salvini así con sus pelos locos?”. A los que la conductora de televisión contestó: “Esa pregunta no se pregunta”.

Johanna San Miguel no se considera ‘chibolera’

La expataclaun dejó en claro que no ha estado con más de un hombre menor que ella, ya que dejó en claro que el único fue Stefano Salvini: “Cuándo hablas de ‘chibolo’, hay que ser bien específicos, no es que haya estado con ‘chibolos’. He estado con uno y a mucha honra y muy feliz”.

Por último, Johanna dejó en claro que la relación sentimental que tuvo con Salvini fue agradable: “Estuvimos súper enamorados, súper contentos y para mí el amor no tiened edad”.

La expataclaun dejó en claro que no ha estado con más de un hombre menor que ella. Video: Amor y Fuego

¿Qué dijo Stefano Salvini sobre Johanna San Miguel?

El actor de 30 años asombró a los internautas al brindar detalles, en una transmisión en vivo en redes sociales, de su amorío con la conductora de televisión, cómo el momento en que la vio por primera vez.

“La conocí a los 4 años, mi tío era director de ‘Pataclaun’. ¿En serio te gustó la tía Johanna? No solo me gustó, me enamoré, era un chibolo loco y me enamoré”, comentó Salvini.

A pesar de que los seguidores quisieron burlarse de Salvini y su antiguo romance, con una mujer que tiene el doble de su edad, el actor la defendió y halagó: “La chata está paradaza, ya quisiera yo llegar a los 54 años así”, finalizó el intérprete.

