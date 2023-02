Sin proponérselo, el nombre de Eucly López ha acaparado los titulares de los principales medios de espectáculos tras protagonizar un polémico incidente con Johanna San Miguel la semana pasada en ‘Mande Quien Mande’.

El niño fue invitado al espacio de América TV para participar en un concurso, en el que resultó ganador y por ello, se llevó de premio un televisor, pero la conductora lo tomó bruscamente del brazo para cortar su interpretación.

El video de este momento se viralizó y desató una serie de críticas en redes sociales hacia la popular ‘Queca’ pues los cibernautas consideraban que había agredido al menor por la manera violenta en la que lo agarró, aunque el pequeño no le dio mayor importancia.

Si bien Eucly López ha cobrado notoriedad debido a lo ocurrido, este pequeño de apenas 10 años no es ajeno al mundo de la música y la televisión y en esta nota te contaremos todo lo que sabe sobre él.

Eucly y su padre se presentaron en Préndete y aseguraron que entienden que los tiempos en la televisión tienen pautas. Ambos aseguraron que no vieron la actitud de Johanna San Miguel como una falta de respeto.

Un pequeño artista venezolano

Eucly Alejandro López Rivas es el nombre completo de este pequeño venezolano que llegó al Perú hace poco más de cuatro años junto a su padre y madre, como muchos otros de sus compatriotas, huyendo de la crisis social que se vive en Venezuela para buscar y forjarse un futuro mejor.

Tiene apenas 10 años y en su perfil de Instagram se describe como un “niño musico, cantante y campeón de freestyler” . Según se aprecia en sus redes sociales, se inició en el mundo artístico desde muy chiquito. Una de sus primeras apariciones en los programas locales fue en 2018 en “Todas las voces” del canal UCI que ahora forma parte de Nativa TV.

En este espacio, su padre explicó de dónde proviene su talento. “Él nació bajo una familia de músicos, su mamá es una excelente cantante, tiene un registro vocal muy ampli, Yo soy un muy buen músico y él nació bajo instrumentos como juguetes y a los tres años ya empezó a mostrar sus dotes” , contó.

En una publicación en su cuenta de Instagram, recordó dónde y cómo fue la primera vez que se presentó ante su público peruano. “Aquí esta mi TBT o mi recuerdo de como empezó todo en el PERÚ. Esto fue en Magdalena del Mar, en el bulevard. Para los que no saben también tocó instrumentos. Aquí tocaba el cuatro venezolano y cantaba o mejor dicho canto con mucho amor las canciones de la iglesia”, escribió inicialmente.

“Aquí tenía 6 años y ya tenía mi público jejejejeje. Mi papá y mi mamá me acompañaban y teníamos un poquito de pena por que no habíamos hecho esto antes y por que lo serenazgos nos perseguían pero me fue muy bien y sobre todo aprendí a dominar mi miedo al público. Me emocione cuando me aplaudieron. Nunca olvido mis raíces y de donde vengo”, agregó junto a un video de su actuación.

Fue participante el ‘La Voz Kids’

En noviembre 2022 Eucly audicionó para el reality de Latina, ‘La Voz Kids’. El pequeño, cuyo nombre artístico es ‘Clyphonebeat’, contó cómo se inició en el mundo del freestyle. “Yo empecé porque saliendo del negocio de mi papá vimos a un par de muchachos: uno haciendo el phone (beatbox) y el otro improvisando, y a mi me llamó mucho la atención”, explicó.

“Pedí batallar con ellos y cuando terminamos, mi papá y los muchachos quedaron sorprendidos de la rapidez con la que yo formaba las ideas. Dos veces he campeonado (en freestyle) (...) Lo que no saben algunas personas es que yo canto géneros como baladas, un poquito de folclore”, señaló. Pese a que no quedó entre los finalistas, fue la oportunidad para darse a conocer más.

Eucly López y su audición en 'La Voz Kids'. (Fuente: Latina)

