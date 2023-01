Ante las cámaras de “América Espectáculos”, Johanna San Miguel se pronunció tras ser involucrada en un accidente de tránsito luego que el portal Instarándula difundiera un video en el que la conductora de EEG aparece junto a un auto que claramente sufrió un choque.

La conductora de televisión explicó que fue captada en el incidente porque se acercó a auxiliar a una de las personas involucradas. “Yo estaba manejando y delante mío había un carro de una señora, cuando ella pasa un carro se le ha cruzado, el chico que iba muy rápido y chocó el carro de la señora. Yo he visto, fue un choque que yo nunca había visto en mi vida”, comentó en un inicio.

Johanna San Miguel niega estar involucrada en choque de auto

“Yo he bajado e ido a ver porque he visto a la señora mal, he bajado y fui a ver qué pasaba. Fui a ver si podía ayudarla, fue una señora de la edad de mi mamá, como que me preocupé por ella”, puntualizó.

En otro momento, se refirió a la persona que logró grabarla para compartir el contenido con Instarándula. “En un momento una chica se acercó a grabarme y le dije: ‘No me grabes, o sea estoy ayudando a una persona que acaba de chocar que podría ser una madre tuya o familiar tuyo y tú me estás grabando. ¿Qué te pasa?’. Bueno, la chica se fue, eso fue lo que pasó”, contó.

Finalmente, la conductora de EEG remarcó que ella no puede manejar lo que se dice sobre ella en redes sociales. “Si me estás viendo, te mando un beso, sé que estás bien y espero que todo se haya solucionado. Las cosas que ponen en redes, a estas alturas, yo no puedo controlar. Solo sé que hice lo que tenía que hacer”, terminó.

Johanna San Miguel descartó amistad con Katia Palma: “No me interesa”

Johanna San Miguel protagonizó un cruce de palabras con Con Renzo Schuller, quien le pidió en vivo que se amiste con Katia Palma. La representante de los ‘Leones’ no se quedó callada y le respondió fuerte a su compañero. “No soy amiga de Katia Palma y no me interesa ser amiga de Katia Palma, ok”, dijo tajante.