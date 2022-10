Luego de que se informara que Jonathan Sarmiento Llanto, conocido artísticamente como John Kelvin, recuperará su libertad, su abogado Juan Arturo Farge Begazo conversó en exclusiva con Trome y dio detalles del caso del cumbiambero.

“Hoy (viernes 21 de octubre) se dio la lectura del fallo, donde estuvo representante de la fiscalía, la defensa de la agraviada (Dalia Durán) y John, a quien se le ha dado libertad. Es una victoria jurídica que va ser debatido en el ámbito jurídico. Estamos complacidos con el resultado ”, expresó Farge Begazo en declaraciones a Trome.

John Kelvin se defiende tras críticas por concierto a su favor

ABOGADO DICE QUE JOHN KELVIN ESTÁ FELIZ

¿Qué le ha comentado John tras el fallo a su favor?

Todavía no he podido hablar con él. Me imagino que la libertad estará para el día lunes, pero como se trata de un caso mediático también podría salir el día de mañana. John está feliz de por fin poder reencontrarse con sus hijos, con su familia, la gente que lo quiere, con sus fans y con todos.

¿Piensan iniciar una acción legal en contra de Dalia Durán?

Para nada. No pensamos en la venganza, ya cada uno verá cómo actuará, esa decisión ya lo tiene que tomar John.

¿Considera que se hizo justicia con John?

Que se haga justicia con John y con todas las personas que son procesadas injustamente.

John Kelvin: su abogado da detalles de su excarcelación.

John Kelvin perdió la tutela y patria potestad de sus hijos por 5 años

Después de ser sentenciado a prisión, Kelvin perdió la patria potestad y tutela de sus hijos por un plazo de cinco años, según lo confirmó Magaly Medina durante su programa.

Sin embargo, el cantante de cumbia suplicó a los colegiados que lo absolvieran del proceso penal para poder criar a sus hijos, quienes están bajo el cuidado de Dalia Durán.

“Mis hijos me necesitan, yo a ellos y ellos a mí. Permítanme resurgir entre las cenizas con la bendición de Dios todopoderoso y poder contar a futuros personas que han podido pasar por esto. Todos somos de carne y hueso”.

“Todos hemos cometido pecado. Permítanme, les pido por favor y en nombre del Señor, volver a salir y abrazar a mis hijos, por favor”, indicó.



