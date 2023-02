El abogado de John Kelvin, Ricardo Franco de la Cuba, se pronunció luego de la sentencia de la jueza Fiorela Linares, que envió al cumbiambero 9 meses a prisión preventiva por una reciente denuncia de Dalia Durán, quien lo acusó de maltratarla psicológicamente.

“La prisión preventiva ha sido una sentencia prevalicadora, emitida por la juez Fiorela Linares, basada en una serie de argumentos insólidos, sin sustentos, puro floro, pero no se ha basado en hechos reales ”, dijo el defensor del cantante.

Según Franco de la Cuba, las medidas de protección a favor de Dalia Durán que no respetó John Kelvin, por lo que fue enviado a prisión, no le fueron notificadas oportunamente. “Es una resolución del 21 de diciembre de 2022 a favor de Dalia y su hijo. La jueza dice que mi patrocinado fue notificado al WhatsApp, pero ese número no le corresponde, está a nombre de otra persona. Le enviaron la notificación en Navidad, nosotros hemos ubicado ese teléfono y ni siquiera ese WhatsApp se abrió”, refirió.

Por otro lado, se refirió al acta de conciliación que firmaron el cumbiambero y la madre de sus hijos en 18 de noviembre de 2022 y se preguntó por qué la rubia no le informó al juez, cuando le otorgó las medidas de protección, que había conciliado con su expareja.

ABOGADO DE JOHN KELVIN DENUNCIARÁ A JUEZA

Franco de la Cuba aseguró que solicitó a la jueza que la audiencia sea privada antes de empezar y también antes de mostrar los videos íntimos de Dalia Durán.

“ Siempre las audiencias han sido reservadas, la señora jueza la hace pública, la pone en YouTube, en Facebook, para hacerse fama de la desgracia de una persona que ha sido detenida arbitrariamente. Si se hizo público, es culpa de la jueza que publica una audiencia que ha debido ser privada, quería hacerse propaganda, no le interesa pisotear los derechos de una persona”, refirió.

En ese sentido, aseguró que denunciará a Fiorela Linares ante la Junta Nacional de Justicia.

¿POR QUÉ EL ABOGADO DE JOHN KELVIN MOSTRÓ VIDEOS ÍNTIMOS DE DALIA DURÁN?

Franco de la Cuba explicó que Dalia Durán denuncia que ha sido víctima de agresiones verbales y ello le causó psicológicamente, por lo que quería acreditar que la cubana está afectada sí, pero no porque el cumbiambero la insulta.

“Ella el día 17 de diciembre, hace menos de dos meses, ha estado enviando videos y fotos de contenido sexual a mi patrocinado, pidiéndole que retorne hasta el extremo de masturbarse, haciendo actos obscenos. Yo con eso he acreditado que no es una persona normal, está tocada psicológicamente, el video se ha enviado al correo electrónico de mi patricinado”, indicó

¿POR QUÉ EL ABOGADO DE JOHN KELVIN NO PRESENTÓ PRUEBAS DE ARRAIGO?

Franco de la Cuba aseguró que la jueza Fiorela Linares quiere desprestigiarlo, porque solo le dieron dos horas para presentar las pruebas de arraigo de John Kelvin. “Ella se basa en puro palabreo, sin sustento, no se basa en hechos reales. Acá se está violando el derecho a la defensa. Ella no debería estar administrando justicia, no está capacitada. A mí me dijo que respete la sala porque está conformada por mujeres, pero acá todos somos iguales, así lo dice la Constitución ”, refirió.

Finalmente, aseguró que el ‘peor delincuente de todos’ es el funcionario del Poder Judicial que desconoce la ley para fabricar pruebas. “Para perseguir a un inocente. Son peores que los narcos, que los terroristas. El funcionario judicial está obligado a acatar la ley, representa a la Nación y la democracia”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR

Romeo Santos: Jossmery Toledo pierde la voz en concierto y queda “peor de la que tenía”

Deysi Araujo destruye a juez: “Está con otra mujer, que tiene Onlyfans y baila desnuda en discotecas”

Magaly reveló detalles de su encuentro con Hernán Barcos: “Una charla muy amigable”