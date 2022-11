John Kelvin fue entrevistado en ‘Amor y fuego’ para contestar sobre las acusaciones de Dalia Durán por violencia física y sexual. Ahora, el cantante da su verdad cuando mantenía una relación con la cubana en el programa.

El cumbiambero recordó cuando se distanció de la modelo. “Nosotros pasamos un proceso bien largo de separación. Yo me fui a Europa ya soltero, fui a Japón, donde me quedé varado. Yo cuando regresé aquí, viví solo, viví en la casa de mi compadre en el Callao y después viví solo, me separé de ella ”, señaló.

Por si fuera poco, recalcó que la exconcursante de ‘El Gran Show’ sí sabía que le fue infiel. “Dalia era mi pata, yo llegaba y le contaba cosas como patas. (¿Le contabas cosas cuando estabas con otras mujeres?) Contaba todo (...) En su momento cuando yo cometí una falta, como una infidelidad, yo asumí mi falta. Yo le decía la verdad. Ella me perdonó porque lo quiso así ”, contestó.

Finalmente, aseguró que ambos continuaron hablando hasta que la bailarina confesó sobre los abusos que vivió. “ Terminamos bien , tenía mis cosas en ese momento, pero terminamos bien y yo cuando me mudo a comprarme mis cosas y volver a empezar, ella me pide para regresar a la casa y cada uno a convivir y haciendo su vida”, indicó.

John Kelvin niega haber violado a Dalia Durán

John Kelvin contestó sobre la denuncia de Dalia Durán, quien lo acusó de haber abusado sexualmente de ella. “Yo no te podría responder eso porque los peritos hicieron un examen a ella. Mi versión es que ese día, yo sí cometí un delito (¿No tuvieron intimidad?) No tuve. Yo no recuerdo nada de lo que declaré”, comentó.

