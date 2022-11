John Kelvin se confesó con Rodrigo González y Gigi Mitre este jueves en Amor y Fuego, en su primera entrevista televisiva tras salir del penal de Lurigancho por una denuncia de su aún esposa Dalia Durán, quien lo acusó de haberla golpeado brutalmente y hasta violentado sexualmemte.

El cumbiambero aseguró que cuando le fue infiel a la cubana, siempre se lo confesó, y fue ella quien tomó la decisión de perdonarlo. “Ella lo quiso así, yo lo acepté y empecé a tratar de ser mejor hombre... pero falta de respeto hubo de ambas partes, pero no voy a entrar en detalles”, dijo en la conversación con los conductores de Willax.

En ese momento, Rodrigo González le recordó que no incluyó a Dalia Durán en su último tema, Pido Perdón, el mismo que lanzó desde la cárcel. “Pareces un político en campaña, no te creo”, refirió Rodrigo González.

John Kelvin se defendió y aseguró que cuando creó la canción, la rubia sí estaba incluida. “Decía, ‘pido perdon, a mi esposa, a mi madre y a mis hijos’, pero cuando yo veo que ella sigue y sigue hablando porque seguía y seguía en los medios, yo dije, voy a quitarla y la saqué de la canción”, acotó.

JOHN KELVIN DICE QUE MUJERES LO APOYAN

John kelvin se presentó este jueves en Amor y Fuego para contar su verdad tras estar más de un año tras las rejas, luego de que su aún esposa Dalia Durán, lo acusara de haberla maltratado física y psicológicamente, además de violentarla sexualmente.

Rodrigo González le preguntó qué percibía del público que lo encuentra en la calle, ahora que salió en libertad. “Cuando salí de la cárcel y voy a un restaurante, a un mercado, las personas se me acercan y me dicen ‘tienes derecho a volver a empezar’. Las mujeres y hombres que se me acercan me dicen ‘te equivocaste, has las cosas bien, tienes derecho de volver a empezar”, acotó el cumbiambero.

En ese sentido, agradeció porque hasta el momento nadie lo ha insultado ni faltado al respeto de alguna manera. “Se han tomado fotos y me dan consejos más que todo, porque hay señoras que se me acercan y me ven como a un hijo, hay mujeres que son madres, ninguna mujer me ha mostrado rechazo, pero sí me dicen que tengo derecho a volver a empezar, por mí y por mis hijos”, dijo John Kelvin.

