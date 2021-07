John Kelvin fue denunciado por su esposa Dalia Durán de agredirla físicamente y psicológicamente. En el programa de Magaly Tv. La firme se difundió que Daniel Leiva, abogado de la cubana, tuvo que pedir ayuda a la Policía Nacional del Perú (PNP) para que intervengan el departamento donde se encontraban el cantante y su aún esposa porque la mujer no quería denunciarlo.

“Tenemos que ir a denunciar a la comisaría”, le dice el letrado a la mujer, quien se niega a hacerlo, pues el cantante aún seguía en el departamento.

“En verdad, amigo, ya no quiero nada más. En serio, ni siquiera he pegado el ojo en toda la noche. No quiero ahorita, de verdad. No quiero que metan a la prensa. Me informan que Magaly está abajo. No quiero problemas”, respondió Dalia Durán.

También lee: Dalia Durán había denunciado otras golpizas de John Kelvin

Leiva se apersonó a la comisaría de San Miguel para pedir ayuda, ya que John Kelvin aún continuaba en el departamento con la cubana.

‘Magaly Tv. La firme’ difundió el preciso momento en que John Kelvin y Dalia Durán son trasladados a la dependencia policial.

El cumbiambero se encuentra en la carceleta de la comisaría mientras que Dalia Durán rindió su manifestación.