Dalia Durán se presentó este miércoles en Magaly Tv La Firme para pronunciarse sobre la liberación de John Kelvin, que salió de prisión luego que el Poder Judicial declarara nula su sentencia de 21 años por violencia sexual contra su todavía esposa y madre de sus últimos cinco hijos.

“No estoy de acuerdo con la sentencia, es una cachetada para todas las mujeres, si bien es cierto, todos nos quedamos soprendidos con la sentencia de 21 años, no era que salga, increíble cómo está la justicia en nuestro país”, dijo indignada la cubana. “Todavía tenemos tiempo para apelar”, agregó anunciando un nuevo proceso.

En ese sentido, Dalia Durán aseguró que su caso no debió ser por lesiones sino por intento de feminicidio. “Yo pude quedar muerta, no sé si es cosciente o todo el mundo se ha olvidado”, dijo la rubia. “Soy una sobreviviente, él lo sabe, él sabe perfectamente cada detalle de lo que pasó ese día... se golpeaba el pecho en las audiencias diciendo que quería salir para ver a sus hijos, que no se olvide que ellos han sido los más dañados”, acotó.

ABOGADA ANUNCIA APELACIÓN

La abogada de Dalia Durán, que estaba presente en el set de Magaly Medina, anunció que presentaran un recurso extraordinario ante la Corte Suprema llamado casación. “Es el último paso, este recurso tiene como objetivo pedir la nulidad de esta sentencia, tiene 10 días de plazo, estamos dentro de los plazos. Nosotros vamos a interponer ante la Suprema un recurso de casación para que se vuelva a examinar esta sentencia ”, refirió.

Dalia Durán aseguró que no está de acuerdo con la decisión del Poder Judicial para dejar en libertad a John Kelvin.

TE PUEDE INTERESAR

Evelyn echa a Valery y muestra abonos de miles de dólares que le hizo para ayudarlo: “¿Quién es mantenido?”

Bailarín de Giuliana Rengifo anuncia que fue retirado de ‘El Gran Show’ tras caída de la cantante: ¿Qué dijo George Neyra?

Ethel se avergüenza EN VIVO de su disfraz de ‘Blancanieves’: “Terrible, me obligaron”