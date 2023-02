Dalia Durán finalmente rompió su silencio y se pronunció extensamente tras el escándalo que se desató cuando la Policía detuvo a John Kelvin por segunda vez, en esta oportunidad por una denuncia de la rubia por el delito de violencia psicológica.

En declaraciones exclusivas para Trome, la cubana indicó que está pasando por momentos difíciles ya que esta no es la primera vez que el cumbiambero la agrede. “Yo ya estoy siguiendo tratamiento, tengo un diagnóstico, si no hubiera sido así, no hubiera ido a la comisaría a hacer mis descargos. Yo estoy haciendo lo que corresponde mediante ley”, acotó.

Asimismo, indicó que lo más importante es la tranquilidad de sus hijos y que si la justicia la cita para declarar, irá.

Por otro lado, Dalia Durán acotó que tiene pruebas de las agresiones de John Kelvin, pues las cámaras de seguridad de su edificio captaron el momento del ataque . “Yo tengo como corroborar muchas cosas, yo me baso en pruebas. Yo en algún momento metí la pata, pero dos veces ya no” , refirió.

¿POR QUÉ PELEARON DALIA DURÁN Y JOHN KELVIN?

Dalia Durán contó a este medio que John Kelvin está vulnerando los derechos de su hijo de 13 años, que cuenta, al igual que ella, con medidas de protección. “Mi hijo no quiere compartir con el papá y eso está en pruebas”, aseguró.

En ese sentido, reveló como se dio su enfrentamiento con el cantante. “Yo venía de hacer las compras con mis niñas y lo encontré a él. Mi hijo no quería ir y yo no podía obligarlo. La señora que me apoya por horas me dice que Johncito bajó y le dijo a su papá que no quería ir y él le dijo que suba a cambiarse, como obligándolo ”, indicó.

“Yo no sabía de eso, yo venía normal de hacer las comrpas y le pregunto si ha hablado con su hijo y me dijo que sí, que le dijo que se cambie”, agregó Dalia Durán sobre su reciente encuentro con John Kelvin.

Por otro lado, aseguró que esta no es la primera vez que el cantante y su primo Jimmy la insultan y se burlan de ella. “Vienen los dos y los dos se burlan, los dos me insultan. Jimmy se ha estado burlando en la camioneta, ayer también. A él también lo denuncié” , informó.

Asimismo, aseguró que ella no habló para nada con John Kelvin y que solo fue él quien armó un escándalo. “Solo le dije que si había hablado con su hijo y que iba ir a la comisaría”, refirió la cubana.

“Yo subí a avanzar con el almuerzo y dejé a la nana con los nenes y me fui hacer la diligencia, porque no es la primera vez que recibo insultos y burlas. No llegamos juntos, él llegó después, yo estaba en otra oficina”, indicó.

Dalia Durán también habló sobre la conciliación que firmó con John Kelvin pero resaltó que este documento garantiza la integridad de sus menores hijos. “Cosa que él no está haciendo, él no puede venir acá a insultarme, no es la primera vez que lo hace”, acotó.

DALIA DURÁN: JOHN ME SEMBRÓ EN LA CENA

La cubana se refirió a la polémica cena que compartió con John Kelvin, la misma que le valió una avalancha de críticas. “La vez de la cena, también me sembró y okey, ya está, yo estoy tranquila. No quiero que graben el lugar donde vivo, yo me mudé para que no suceda esto y se vuelve a dar nuevamente por el señor ”, refirió.

Finalmente, aseguró que todas las pruebas de su denuncia serán presentadas oportunamente por su abogada y que no tiene ningún contacto con el cantante ni con su familia. “A él lo tengo bloqueado por dtoso lados, no tengo contacto absolutamente con nadie”, concluyó.

