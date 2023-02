Dalia Durán conversó con el programa “Magaly TV: La Firme” y negó tajantemente que ella haya enviado videos íntimos al cantante John Kelvin a través de correos.

“ El hombre es un patán de lo peor y te apuesto que yo no soy la única. Si conmigo, que soy la madre de sus hijos es así, imagínate con otras chicas”, señaló la cubana para el espacio conducido por Magaly Medina.

“Al último que le mandaría videos sería a él. Yo no he mandado video íntimo a ninguna persona, yo no suelo dedicarme a ningún tipo de trabajo de enviar videos y mucho menos a él. De verdad, el hombre está enfermo ”, añadió.

¿QUÉ PASÓ EN LA AUDIENCIA DE JOHN KELVIN?

La audiencia de prisión preventiva del cantante John Kelvin se realizó en la noche de este jueves 9 de febrero, donde la defensa de Dalia Durán y el abogado del cantante de cumbia protagonizaron un tenso momento.

La audiencia se estaba realizando con total normalidad hasta que fue el turno de la intervención de Ricardo Franco de la Cuba, abogado de John Kelvin. El hombre de leyes se mostró exaltado desde el inicio y señaló que Dalia no era la víctima, sino su patrocinado, quien recibía contenido sexual de la madre de sus hijos.

“Esa señora (por Dalia Durán) se estuvo viendo con mi patrocinado (por John Kelvin) en distintas oportunidades. Acá hay fotos, donde ella se abraza con mi cliente. ¡Fíjense! Acaso acá está siendo agredida psicológicamente”, dijo la defensa del cantante de cumbia al inicio de su intervención.

“Yo le quiero pedir a esta digna audiencia para presentar fotos y videos íntimos de la denunciante, quien manda contenido porn* de ella” , agregó Ricardo Franco de la Cuba.

