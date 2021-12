Daniel Leiva, el abogado de Dalia Durán, se presentó este lunes en Amor y Fuego para comentar su polémica renuncia al proceso de denuncia que le entabló la cubana a John Kelvin, que acaba de detener porque quiere que salga de la cárcel.

“El sentimiento, la indignación, no es solo de mi persona, sino de todas las personas que ayudaron. Yo estuvde desde el principio ayudándola, como una representación al símbolo de las personas que han sido violentadas. En redes también muchas personas se sienten involucrada con estas declaraciones de Dalia”, acotó el especialista.

Gigi Mitre se mostró indignada por lo dicho por la rubia y consideró que si fue mentira toda su declaración, es ella quien debería estar presa. “¿Entonces todos estos meses para ella él ha estado preso injustamente? ¿cómo el abogado te hace mentir si la vimos toda reventada? Esto me parece una tomadura de pelo. Tú viniste acá a victimizarte, decir que no tenías familia, y ahora resulta que todo fue una mentira. Entonces, si todo fue una mentira, tú eres quien debería estar presa, pero no es así porque hemos sido testigos de tu cara reventada y lo que dijo el médico legista”, acotó la conductora de Willax.

DALIA SÍ SUFRIÓ AGRESIÓN SEXUAL

En sus últimas declaraciones y según el exabogado de John Kelvin, Dalia Durán no sufrió agresión sexual por parte de su exesposo, aunque Daniel Leiva considera que está siendo manipulada por la otra parte involucrada en el caso.

“Sí hubo agresión sexual, la prueba está en el examen del médico legista que dice que ella sí presentaba lesiones extragenitales y paragenitales, y aparte, la magistrada toma en consideración este tipo de lesiones como un grave indicio para sustentar su pedido de prisión preventiva”, dijo el exabogado de Dalia Durán.

Dalia Durán se echó para atrás en su fuerte denuncia contra John Kelvin y aseguró, ante las autoridades, que no la violentó sexualmente. Sin embargo, el médico legista dictaminó una situación diferente.

TE PUEDE INTERESAR

Flavia Laos alejada completamente del Pato: “Está con otra persona, hay que respetarlo”

Magaly Medina luce lujoso anillo azul que le regaló Alfredo Zambrano: Mismo zafiro de la princesa Diana

Janet Barboza y Ethel Pozo confiesan que no conocían a Ruby Palomino antes de ‘El Artista del Año’