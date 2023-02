El programa de Lady Guillén, Dilo Fuerte, difundió imágenes de Dalia Durán en la comisaría de Santa Luzmila, en Comas, hasta donde acudió el pasado martes 7 de febrero para sentar una denuncia contra John Kelvin por violencia psicológica.

Poco después, también llegó a la misma sede policial el cumbiambero, para reportar que la madre de sus hijos no le permitía ver a los menores pese a haber firmado una conciliación que estipulaba un régimen de visitas.

En las imágenes transmitidas por el espacio de Panamericana Televisión, se ve a Dalia Durán nerviosa y preocupada. Al momento, John Kelvin se encuentra detenido en la mencionada dependencia.

La cubana declaró para Trome y aseguró que denunció a John Kelvin porque este y su primo, Jimmy, frecuentemente la insultan y se burlan de ella cada vez que llegan a su domicilio.

En ese sentido, Dalia Durán acotó que tiene pruebas de las agresiones de John Kelvin, pues las cámaras de seguridad de su edificio captaron el momento del ataque. “Yo tengo como corroborar muchas cosas, yo me baso en pruebas. Yo en algún momento metí la pata, pero dos veces ya no”, refirió.

Dalia Durán llegó hasta la comisaría de Santa Luzmila para denunciar a John Kelvin por violencia psicológica.

¿POR QUÉ PELEARON DALIA DURÁN Y JOHN KELVIN?

Dalia Durán contó a este medio que John Kelvin está vulnerando los derechos de su hijo de 13 años, que cuenta, al igual que ella, con medidas de protección. “Mi hijo no quiere compartir con el papá y eso está en pruebas”, aseguró.

En ese sentido, reveló como se dio su enfrentamiento con el cantante. “Yo venía de hacer las compras con mis niñas y lo encontré a él. Mi hijo no quería ir y yo no podía obligarlo. La señora que me apoya por horas me dice que Johncito bajó y le dijo a su papá que no quería ir y él le dijo que suba a cambiarse, como obligándolo”, indicó.

“Yo no sabía de eso, yo venía normal de hacer las compras y le pregunto si ha hablado con su hijo y me dijo que sí, que le dijo que se cambie”, agregó Dalia Durán sobre su reciente encuentro con John Kelvin.

Por otro lado, aseguró que esta no es la primera vez que el cantante y su primo Jimmy la insultan y se burlan de ella. “Vienen los dos y los dos se burlan, los dos me insultan. Jimmy se ha estado burlando en la camioneta, ayer también. A él también lo denuncié”, informó.

John Kelvin no interpretó su última canción ‘Pido perdón’, según su primo

Asimismo, aseguró que ella no habló para nada con John Kelvin y que solo fue él quien armó un escándalo. “Solo le dije que si había hablado con su hijo y que iba ir a la comisaría”, refirió la cubana.

“Yo subí a avanzar con el almuerzo y dejé a la nana con los nenes y me fui hacer la diligencia, porque no es la primera vez que recibo insultos y burlas. No llegamos juntos, él llegó después, yo estaba en otra oficina”, indicó.

Dalia Durán también habló sobre la conciliación que firmó con John Kelvin pero resaltó que este documento garantiza la integridad de sus menores hijos. “Cosa que él no está haciendo, él no puede venir acá a insultarme, no es la primera vez que lo hace”, acotó.

TE PUEDE INTERESAR

Dalia Durán sobre la cena que tuvo con John Kelvin: “Esa vez me sembró”

Dalia Durán también denunció a primo de John Kelvin: “Los dos se burlan, me insultan”

Policía detuvo por segunda vez a John Kelvin: ¿Cuál fue el motivo y cuánto tiempo podría quedar encarcelado?