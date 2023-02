Amor y Fuego difundió, este jueves, supuestas imágenes de la pelea que protagonizaron John Kelvin y Dalia Durán el pasado martes 7 de febrero, cuando la cubana denunció a su expareja por violencia psicológica en la comisaría de Santa Luzmila y él acudió a la misma dependencia policial para dejar sentado que la rubia no le permitía ver a sus hijos, siendo detenido en flagrancia en ese mismo momento por incumplir las medidas de restricción.

En los videos, grabados por el mismo cumbiambero, se ve a la también modelo con sus pequeños, que lloran desconsoladamente. “Así lloran mis hijos, ahí están llorando mis hijos porque quieren ir con su papá y su mamá no los deja” , narró el cantante.

“Hoy día no te toca estar con tus hijos. Deja de molestarme, tienes medidas de protección, no debes estar acá”, le replicó Dalia Durán. “Ahí están llorando mis hijos, para que después no digan que mis hijos no quieren estar con su papá”, repitió John Kelvin.

Los vecinos de la cubana también lograron captar la pelea delante de los menores, que evidentemente lloran de manera desgarradora al ver el enfrentamiento de sus padres.

LAS DECLARACIONES DE DALIA Y JOHN KELVIN

Dalia Durán se reunió con una representante de la Fiscalía y aseguró que John Kelvin la insultó el pasado martes. “Me dijo, ‘calla reconc... vete a la mismísima m...’ para lo cual, yo tengo pruebas . No es la primera vez que pasan este tipo de situaciones y no es la primera vez que él me agrede de esa manera, burlándose como se le da la reverenda gana porque hace lo que le da la gana con las leyes”, refirió indignada.

“De ahí me dijo ‘prostituta, dedícate a tu Onlyfans’ y yo le dije ‘tienes que probarme que yo tengo un Onlyfans’ . Todo fue delante de mis hijos”, dijo la cubana.

Por su parte, John Kelvin negó que haya insultado a Dalia Durán y aseguró que la rubia no le permitió ver a sus hijos. “La señora no me quiere dar a mis hijos, por segunda vez, y es en ese momento donde la Policía me sorprende y me dice que la señora Dalia Durán se encontraba en la comisaría y me había hecho una denuncia por agresión psicológica, como una de las tantas, y que tengo que ser retenido”, refirió.

Imágenes muestran a las gemelas de John Kelvin y a su otro hijo llorando mientras Dalia Durán y él se enfrentan en plena calle.

