ROMPE SU SILENCIO. John Kelvin resto importancia a la cena que mantuvo con Dalia Durán y remarcó que fue una situación que “se dio”. El cantante y la cubana fueron captados en un restaurante tras llegar a un acuerdo.

“Yo lo único que quiero es llevar la fiesta en paz y si se dio en ese momento, ahí quedó y más adelante que ella sea feliz y yo haré mi vida”, manifestó.

Al ser consultado sobre si Dalia Durán lo perdonó, el cumbiambero enfatizó que no han conversado sobre el tema. “Yo le pedí perdón, desde el primer momento (...) Dalia no solo es la madre de mis hijos, fue mi mejor amiga, mi confidente, mi compañera por mucho tiempo”, agregó.

“Ella me dijo que no es quién para perdonarme y si Dios me da una oportunidad, yo tengo derecho de volver a perdonar”, señaló.

John Kelvin jura que no consume drogas y que “lo drogaron”

El cantante enfatizó que nunca ha consumido drogas, pero que sí dio positivo en sus exámenes tras agredir a Dalia Durán porque había sido “drogado” a través de unas bebidas.

“A mi me llega siete meses después el documento del examen toxicológico que me hicieron ese día, pero cuando yo ya estaba privado de mi libertad. Cuando me entero de eso, yo llamo a la gente que estuvo ese día conmigo y me dijeron que los shots de jagger tuvieron sustancias toxicológicas”, expresó.

