John Kelvin podría dejar hoy el penal de Lurigancho donde fue recluido, un año y cuatro meses, por agredir a Dalia Durán, así lo adelantó a Trome su hermano Jimmy. Además, contó que el cantante llevó terapia en el reclusorio, que está arrepentido por lo que hizo y espera retomar su carrera artística en el Perú o Japón a donde viajaría más adelante.

“La audiencia del viernes terminó tarde y por eso no se pudo enviar al INPE el documento donde se solicita su liberación, esta solicitud solo se gestiona hasta las 5 de la tarde. Sábado y domingo no se hace ningún trámite, entonces hoy se enviará el escrito hasta antes del mediodía para ver lo de su salida, pues una vez ordenada su libertad no puede permanecer más de 24 horas en el penal, si eso pasa el abogado Ricardo Franco de la Cuba presentaría un Habeas Corpus y eso generaría un problema a las autoridades del penal”, dijo Jimmy.

¿Has hablado con él?

Sí, me dijo (el sábado):’No está mi nombre en la lista de los treinta que salen hoy’. Entonces, le expliqué lo que pasó. Si todo sale bien hoy o mañana debe estar libre.

Cuando John recibe la noticia de su liberación lloró

Así es, primero estuvo en shock, lloró, luego se persignó y agradeció a Dios. John, adentro ha llevado terapia y las continuará en libertad.

Tú vives en Japón, te vas a llevar a John para allá

No, todavía. Estamos viendo acá unas cosas, quedarnos un tiempo y después ver otros proyectos, pues en el penal hizo el emprendimiento de sus billeteras y carteras. También va a cantar.

¿Tu mamá vendrá de Argentina?

Sí, está viendo unos vuelos.

Este tiempo recluido ha servido para que John reconozca lo que hizo

Sí, porque nadie quita que cometió un delito, una agresión física. Él es consciente, por eso se declaró culpable y tenía que asumir las consecuencias.

Cuando salga podrá ver a sus hijos...

Lo desea mucho, pero ese es otro tema. Como a John le condenaron a 21 años, también le dieron orden de alejamiento por cinco años de sus hijos. Al revocarle la sentencia por agresión sexual, se tendría que cambiar ese mandato.

LAS PRUEBAS

El abogado Ricardo Franco de la Cuba, actual defensor de John Kelvin señaló que ante el cúmulo de nuevas pruebas que presentó en Segunda Instancia, la salsa debía fallar a favor del artista y ordenar su excarcelación.

“Este 21 de octubre (el último viernes) la Sala debe fallar a favor de John Kelvin, pues luego que en primera instancia se le condenó a 21 años de prisión por el delito de violación, recopilamos nuevas pruebas en las que se concluye que nunca hubo violencia sexual contra la madre de sus hijos, que la agredió físicamente, sí porque estaba bajo los efectos de ciertas sustancias, pero no hubo violación porque así lo concluye las pruebas científicas. John debería salir libre frente a las pruebas periciales. En conclusión, le van a confirmar la sentencia por agresión porque esta acreditado con pruebas y por esto lo condenan a un año de prisión y 20 por violación sexual que no existió. Lo más lógico es confirmar la sentencia por agresión física y revocar la de violencia sexual y automáticamente se ordene su libertad”, dijo el letrado Ricardo Franco de la Cuba