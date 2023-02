La fiscal Rosa Cornejo Vega, quien solicitó que John Kelvin fuera trasladado a su oficina, será quien decida su suerte, pues en el transcurso de las próximas horas determinará si el cantante es liberado, tras ser acusado por violencia psicológica por Dalia Durán.

En ese sentido, el abogado jamaiquino John Reid, designado por el Estudio Jurídico Franco de la Cuba para que se se encargue de la defensa del cumbiambero, ya se encuentra en la Fiscalía de Comas para exigir la liberación de John Kelvin.

Según, Ricardo Franco, otro de los abogados de John Kelvin, el policía que lo detuvo se contradice. “En la última parte de la declaración del teniente de policía que detiene a Jonathan Sarmiento, dice que lo detiene por flagrancia; sin embargo narra los hechos que fue por denuncia y no por un hecho que sorprende cometiendo el delito en el instante flagrante de su perpetración” , señaló.

John Kelvin acusa a Dalia Durán de enviarle videos íntimos

El programa “Magaly TV: La Firme” tuvo acceso a las recientes declaraciones que dio John Kelvin a la Fiscalía para contrarrestar la denuncia que le hizo Dalia Durán por incumplir con restricción de acercarse a ella.

Magaly Medina leyó el documento y el cantante justificó sus insultos hacia Dalia Durán porque supuestamente la cubana no le permite ver a sus hijos.

‘La Urraca’ siguió leyendo el documento y grande fue su sorpresa cuando el cantante le relató a la Fiscalía que Dalia le enviaba videos íntimos a través de correos, en vez de hacer las coordinaciones para las visitas de los menores.

“Ya dejé de comunicarme con ella porque me hostigaba con videos íntimos. Pidiendo que yo vaya a verla a su domicilio y yo tengo esas pruebas, donde ella dice que me ama, me extraña y que regrese con ella. A pesar de ello, ella seguía enviándome correos” , fue el testimonio de John Kelvin.