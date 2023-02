Lucho Cuéllar espera que su amigo John Kelvin pueda recuperar su libertad, a raíz de que su abogado Ricardo Franco presentó un recurso de apelación para solicitar que se revoque el mandato de prisión preventiva y se ordene la comparecencia simple por la investigación que se le sigue al músico por el presunto delito de agresión en agravio de Dalia Durán.

“Ojalá aprueben la apelación, sería bueno y me alegraría mucho si se llega a dar... solo le pediría a John que se cuide mucho, que evite todo tipo de comunicación con la otra parte (Dalia Durán), que medite y se acerque mucho más a Dios ”, expresó Cuéllar.

A su vez, reiteró que continúa teniendo un fuerte lazo amical con Kelvin. “Lo seguiré apoyando y mi amistad sigue firme con él. No solo en los buenos momentos se ven a los amigos, sino también en los malos. John es y seguirá siendo mi amigo ”, indicó.

DALIA DURÁN NO APOYARÁ A JOHN KELVIN

Dalia Durán dijo que hoy está más fuerte que nunca y seguirá luchando para que la familia de John Kelvin no hable de sus hijos, pues irá hasta el final en la demanda que les entabló. La cubana, también señaló que no moverá un ‘solo dedo’ para librar de la prisión preventiva al cumbiambero que está recluido en el penal de Lurigancho.

“Espero que ahora, ni en sus sueños hablen de mis hijos, ya no soy la persona vulnerable de antes, estoy más fuerte que nunca, tocaron lo más sagrado que tengo, a mis hijos, y no se los permitré”, sostuvo.

El proceso legal contra los familiares de John Kelvin, ¿seguirá?

Hasta el final, van a tener que demostrar, con pruebas, todo lo que dicen; se metieron en la boca del lobo.

La defensa de John apeló el mandato de preventina...

Yo no fui quien lo llevó preso, fue la ley por sus actos y ahí se va a quedar porque esta vez no moveré ni un solo dedo para ayudarlo. Por él no siento nada, ellos han ‘armado’ todo desde el día de la conciliación y encima han expuesto a mis hijos. Siempre dije que no me equivoqué, un día de visita para hacer miles de historias en redes sociales que nadie las cree, porque John ni peinar a mis hijos sabe.

