John Kelvin estuvo en ‘Amor y fuego’, durante la entrevista Rodrigo González y Gigi Mitre les hicieron un gran número de preguntas, entre las que destacaron las del episodio de violencia que cometió en contra de Dalia Durán.

Durante la conversación, Kelvin aseguró que agredió a su expareja solo en una oportunidad, delito por el cual fue a prisión. Ante la afirmación, ‘Peluchín’ se mostró sorprendido con la versión del cantante.

“Rodrigo, yo nunca le he puesto una mano ni a ella ni a ninguna mujer” , expresó John Kelvin. A los que el periodista de espectáculos le respondió: “Pusiste los dos puños”.

“No, en el transcurso de la vida, fue esa vez, sí (…) y pagué” , aseguró el cantante de cumbia. Además, dejó en claro que nunca violó a Dalia, delito por el que también fue acusado en su momento.

“Yo te estoy hablando de la respuesta que tengo que dar: nunca tuvimos intimidad ese 5 de julio”, indicó Kelvin con total seguridad; aunque en un principio trató de evadir la pregunta.

John Kelvin afirma que Dalia sabía que le era infiel

El cumbiambero recordó cuando se distanció de la modelo. “Nosotros pasamos un proceso bien largo de separación. Yo me fui a Europa, ya soltero, fui a Japón, donde me quedé varado. Yo, cuando regresé aquí, viví solo, viví en la casa de mi compadre en el Callao y después viví solo, me separé de ella”, señaló.

Por si fuera poco, recalcó que la exconcursante de ‘El Gran Show’ sí sabía que le fue infiel. “Dalia era mi pata, yo llegaba y le contaba cosas como patas. (¿Le contabas cosas cuando estabas con otras mujeres?) Contaba todo (…) En su momento, cuando yo cometí una falta, como una infidelidad, yo asumí mi falta. Yo le decía la verdad. Ella me perdonó porque lo quiso así”, contestó.

