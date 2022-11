John Kelvin asistió al programa de ‘Amor y fuego’ donde declaró sobre las acusaciones de su expareja, Dalia Durán, quien lo denunció de haberla agredido físicamente. Sin embargo, se puso incómodo durante una de las preguntas.

Gigi Mitre le consultó si realmente abuso sexualmente de la cubana, pero el decidió omitirla señalando que los usuarios solo se quedan con una versión. “ En el tema de las relaciones sexuales, yo no sé por qué se enfrascan muchas personas y he escuchado muchos comentarios con respecto a eso ”, respondió.

A pesar de evitar la pregunta, finalmente negó los hechos que la modelo presentó hace meses. “Yo te puedo responder como ser humano, pero en temas legales no (¿Tú aceptas haber tenido relaciones sexuales) Yo no tuve relaciones sexuales ”, comentó.

La presentadora le indicó que los peritos informaron que la ‘rubia’ tenía golpes en la zona vaginal. “Yo no te podría responder eso porque los peritos hicieron un examen a ella. Mi versión es que ese día, yo sí cometí un delito (¿No tuvieron intimidad?) No tuve. Yo no recuerdo nada de lo que declaré ”, finalizó.

John Kelvin responde sobre la cena y brindis con Dalia Durán

John Kelvin respondió sobre la reunión que tuvo con Dalia Durán. “Yo lo único que quiero es llevar la fiesta en paz y si se dio en ese momento, ahí quedó y más adelante que ella sea feliz y yo haré mi vida”, declaró.