John Kelvin dijo que no es un hombre infiel, sino que se ilusiona muy rápido. “Yo soy demasiado sensible, me ilusiono muy rápido. Disfruto mucho la vida, soy muy apasionado. Ahorita mi corazón está tranquilo, nadie sabe lo que pueda pasar más adelante, no estoy en busca del amor”, expresó en ‘Mujeres al mando’.

“La familia siempre será lo más importante. De repente, en algún momento no he sido buen esposo, pero mal hombre, hijo y mal padre tampoco lo soy”, añadió.

AMPAYAN A JOHN KELVIN

Hace unas semanas, John Kelvin fue ampayado por las cámaras de Magaly Medina con una joven en un hotel de Santa Catalina, en La Victoria, justo cuando está intentando reconciliarse con su esposa, la cubana Dalia Durán.

El cantante y la mujer se encontraron en una cafetería de Miraflores y luego tomaron taxis separados para llegar al hotel donde estuvieron por varias horas. Posteriormente, salieron y cada uno se tomó otros vehículos para retirarse del lugar.

La joven, quien publicó algunos videos en su cuenta de Instagram y responde al nombre de Stefany Camus, fue abordada por los ‘urracos’ para preguntarle cuál era su relación con John Kelvin.

“No (somos pareja), lo conozco. Es soltero. Yo también soy soltera. Entonces, no hay ningún problema, ¿no? Es soltero por lo que yo sé”, dijo la joven al programa de Magaly Medina.

Sin embargo, John Kelvin llegó al condominio donde vive aún con su exesposa Dalia Durán. Y al día siguiente el cantante apareció en la ventana del departamento que comparte con la cubana y sus hijos.