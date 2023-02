Franco de la Cuba, el abogado de John Kelvin, se pronunció para la prensa luego de la sentencia de nueve meses de prisión preventiva para el cumbiambero, que fue internado en el penal Ancón 2 la noche del pasado viernes 10 de febrero luego de una denuncia de Dalia Durán por violencia psicológica.

Gran polémica se levantó durante la audiencia, que fue transmida por las redes sociales de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, cuando el defensor del cantante mostró videos íntimos de la cubana, generando que la diligencia interrumpa su difusión en vivo.

En entrevista para la prensa, Franco de la Cuba explicó por qué tomó la decisión de mostrar este material sensible como parte de sus argumentos. “Ella el día 17 de diciembre, hace menos de dos meses, ha estado enviando videos y fotos de contenido sexual a mi patrocinado, pidiéndole que retorne hasta el extremo de masturbarse, haciendo actos obscenos. Yo con eso he acreditado que no es una persona normal, está tocada psicológicamente, el video se ha enviado al correo electrónico de mi patricinado”, indicó.

Abogado de John Kelvin arremetió contra la jueza Fiorela Linares. Fuente: YouTube | FRANCO FRANCISCO

ABOGADO DE JOHN KELVIN DENUNCIARÁ A JUEZA

Franco de la Cuba aseguró que solicitó a la jueza que la audiencia sea privada antes de empezar y también antes de mostrar los videos íntimos de Dalia Durán.

“Siempre las audiencias han sido reservadas, la señora jueza la hace pública, la pone en YouTube, en Facebook, para hacerse fama de la desgracia de una persona que ha sido detenida arbitrariamente. Si se hizo público, es culpa de la jueza que publica una audiencia que ha debido ser privada, quería hacerse propaganda, no le interesa pisotear los derechos de una persona”, refirió.

En ese sentido, aseguró que denunciará a Fiorela Linares ante la Junta Nacional de Justicia.

TE PUEDE INTERESAR

Abogado de John Kelvin culpa a jueza por difundir videos íntimos de Dalia: “Quiere fama”

Maritere anuncia su matrimonio con empresario: “Los dos lo quisimos”

Romeo Santos en Lima 2023: Cuánto duró el concierto, qué canciones cantó y qué pasó en su primera fecha en el Nacional