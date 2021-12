INDIGNANTE. El cantante John Kelvin dice que está viviendo uno de los momentos más duros de su vida dentro del penal de Lurigancho, pues hace unos días rechazaron su recurso de apelación para el cese de la prisión preventiva que cumple por las agresiones en agravio de Dalia Durán.

Además de ello, el cumbiambero se encuentra afectado porque no podrá estar junto a sus hijos en Navidad, una fecha en la cual siempre ha compartido con ellos y les hacía vivir toda la ilusión de las fiestas de fin de año.

A esto también se suma todo el cargamontón en contra de su esposa Dalia Durán, quien ahora está pidiendo su liberación, luego que meses atrás exigía su detención porque temía por su vida.

”Por qué no lo dejan que cumpla su comparecencia fuera, que firme o lo pongan a hacer trabajo comunitario, pero que tenga el derecho de estar con sus hijos. Ya no quiero continuar con el proceso, quiero que esto pare. Quiero estar tranquila, quiero que mis hijos estén felices nuevamente, yo ya no quiero más sufrimiento para mi familia”, manifestó la cubana.

En tanto, Ricky Trevitazzo dijo que todos merecen una segunda oportunidad. ”Esperemos que John salga pronto y solucionen sus cosas, más que todo por sus hijos, ellos no merecían esto... Todos merecemos segundas oportunidades”, señaló.

DALIA DURÁN PERDONÓ A JOHN KELVIN

PARA NO CREER. Dalia Durán salió al frente para pedir la libertad de John Kelvin, su expareja que terminó en la cárcel por la tremenda golpiza que le propinó meses atrás. Mediante una entrevista, la modelo recalcó que el cumbiambero ya pagó por lo que hizo.

“Mis hijos están pasando el peor momento de sus vidas, no entienden por qué papá no los ve y no pueden ni dormir, solo preguntan por él. John debería estar fuera al menos con comparecencia, todos cometemos errores. La jueza no toma en cuenta mi declaración ni nada, ni siquiera me han dejado ingresar a la audiencia con mi abogada para poder aclarar todo esto”, dijo.

En otro momento, la co-conductora de ‘Hoy es sábado con Andrés’ aseguró que no ha perdonado a John Kelvin, pero quiere que sus cuatro hijos disfruten de su padre en estas fiestas navideñas.

“Primero son mis hijos, además él jamás fue un mal padre, hay mucho amor y eso me parte el alma como madre. Faltó como mi esposo, no me respetó, está bien, pero ya fue suficiente, creo que si no hay más nada que investigar y he sido clara, entonces por qué siguen teniéndolo preso cuando no es ningún delincuente”, recalcó.