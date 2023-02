OTRA VEZ EN LO MISMO. John Kelvin se encuentra nuevamente detenido tras haber llegado a la vivienda de Dalia Durán y haberla insultado con fuertes calificativos en presencia de sus hijos. El cumbiambero no ha cumplido con la orden de alejamiento que mantenía y fue derivado a la dependencia policial de Comas. Sin embargo, más detalles salen a la luz de su comportamiento.

Su abogado Brigham Young se presentó el último martes en el programa ‘Magaly TV La Firme’ y anunció que estaría evaluando dejar su defensa ante actitudes del cumbiambero que no van con sus principios.

“Soy transparente, ha habido ciertas conductas que en su momento tal vez no han ido de acuerdo a mis principios que John en su momento ha tenido con una asistente que labora conmigo , eso no me corresponde, pero personalmente yo ya voy a conversar con él que han sido determinadas conductas para definir si lo sigo apoyando con el tema de la defensa”, dijo dejando en shock a la ‘urraca’.

La defensa legal confirmó que se trata de Alejandra Acha, la mujer con la que John Kelvin habría estado saliendo luego de permanecer fuera de la cárcel. Incluso durante una audiencia, la cubana Dalia la tildó de “amante”.

TROME | John Kelvin y sus malas conductas, revela abogado

“Ellos han tenido cierta cercanía, a mí no me correspondería mucho comentar del caso, no he estado en medio de ambos, pero sí he quedado en conversar con John que he visto y las he documentado, conversaciones, ciertos mensajes que tengo que aclarar. No de violencia, pero sí han habido ciertos comportamientos que con mis principios no han ido de forma adecuada”, manifestó.

JOHN KELVIN INSULTÓ A DALIA DURÁN

John Kelvin fue detenido por la Policía en Comas, este martes 7 de febrero, por no cumplir con las medidas de alejamiento de Dalia Durán y sus hijos. Magaly Medina reveló el contenido del parte policial, en donde se encuentran los detalles de la detención al cantante de cumbia. En el documento se lee los insultos que profirió Kelvin a su expareja, delante de sus menores hijos.

“Cuando ella le dijo que el menor no quería ver a su progenitor, el denunciado comenzó a insultarla con palabras soeces como recon..., prostituta, dedícate a tu OnlyFans y otros improperios y actos de burlas”

Además, en el documento indican que el primo de John Kelvin estaba presente y en lugar de calmar la situación empezó a reírse, algo que asustó a los pequeños.

“Asimismo, estando presente el primo de Johnatan Sarmiento, Jimmy Gardella Sarmiento , quien de la misma manera comenzó a burlarse de Dalia Durán, mofándose mediante sonrisas y comenzó a grabar hechos que fueron en presencia de sus menores hijos, quienes al notar las agresiones piscológicas comenzaron a llorar”, acotó.