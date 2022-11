John Kelvin brindó su primera entrevista tras salir de prisión para Amor y Fuego. El cantante se confesó con Rodrigo González y Gigi Mitre y recordó lo que sucedió el día de la brutal agresión a Dalia Durán, en el que el examen toxicológico que se le practicó horas después, arrojó que había consumido cocaína y otras drogas.

“Ese día estuve con dos chicas, se habían metido debajo de la lengua un ácido transparente, las besé a las dos ese día, salió cocaína y otra droga más... metieron en el trago el polvo (cocaína), yo no sabía que tenía esa sustancia”, narró el cumbiambero.

En ese sentido, aseguró que nunca ha probado ninguna droga y que ni siquiera fuma cigarrillos, aunque sí bebe. “En su momento he tenido problemas con el alcohol, no supe controlarme, porque me llevaba a frustraciones, ira, cólera, me refugiaba en el alcohol y estaba mal. No soy un alcohólico, tomaba todo un sábado, algo así, en la cárcel nunca tomé”, acotó.

En ese momento, Rodrigo González le preguntó por qué brindó con Dalia Durán tras firmar su conciliación. “Me gusta el vino, tomé tres copas de vino no solo yo, todos tomaron, yo brindo, tomo por felicidad, tengo paz, salud mental”, indicó John Kelvin, quien reafirmó que nunca ha sido drogadicto ni alcohólico.

John Kelvin confirmó que cuando le practicaron el examen toxicológico arrojó positivo a cocaína y ácidos.

JOHN KELVIN NIEGA SER MALTRATADOR

John kelvin hizo su primera reaparición pública en los medios de comunicación tras salir de prisión. El cantante se presentó en Amor y Fuego para contar su verdad y habló de la terapia psicológica que recibió en la cárcel, la misma que todavía continúa tras su liberación.

“A mí me hacen llevar diferentes terapias, parte de la psicología es aceptar... no llevé terapia por ser alcohólico, fue por mi impulsividad, por el manejo de la ira... yo considero que toda persona o todo artista de por sí es narcisista, todo el que se dedica a la cultura, a la cerámica, al canto, yo le pregunté a la terapeuta y me dijo que todo artista es narcisista, pero eso no me hace una mala persona, me dijo la psicóloga, me dijo que me despreocupara”, acotó el cumbiambero.

Sin embargo, luego que Rodrigo González le leyera el concepto de narcisista, negó serlo. “No me considero narcisista, me considero un ser humano como cualquiera, que camina se tropieza y se vuelve a levantar, tampoco soy un maltratador, pasó ese día, pero no soy un maltratador”, dijo John Kelvin.

