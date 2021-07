Tras darse a conocer la cobarde agresión física que John Kelvin habría cometido en contra de la madre de sus hijos , Trome se comunicó con el abogado de Dalia Durán, Daniel Leiva, y manifestó que su representada ‘no estaría bien psicológicamente’, pues habría permitido que Kelvin regrese a vivir con ella, después que lo denunció por maltrato psicológico y tenía medidas de restricción. Incluso, el cumbiambero humilló a la joven en el programa de Magaly Medina.

“Dalia me mandó un mensaje por WhatsApp diciéndome que necesitaba ayuda (ayer en la mañana) y me envía una foto con la cara golpeada y dijo que John la había lastimado. De inmediato fui a su casa, seguridad me dijo que no podía entrar, entonces fui a la comisaría de San Miguel a pedir ayuda. Llegamos con los policías, ingresamos y Dalia me pidió que lo deje así nomás, que todo estaba bien. Los policías le dijeron que si no abría la puerta la rompían, abrió, la vimos y tenía la cara hinchada, roja, con moretones”, dijo el letrado.

Agregó que al llegar al departamento con la policía, John Kelvin se encontraba en el lugar y la policía lo capturó. “Él dijo que iban a solucionar el problema como pareja. No quería salir, se puso una capucha, gorra y lentes para que no lo vean. Lo llevaron a la comisaría, al igual que a Dalia”.

Asimismo, “John contó que tenía dos días en su casa y que Dalia lo dejó ingresar. Le dije que ella no está bien psicológicamente y que él se estaba aprovechando de eso... Él incumplió una medida de restricción”.

Dalia Durán fue agredida por John Kelvin. (Trome)

PIDEN CÁRCEL PARA JOHN KELVIN

Este episodio de agresión de John Kelvin contra su esposa ha sido duramente criticado en las redes sociales y han pedido justicia para Dalia y que el cantante debe ir preso, pues según las denuncias no es la primera vez que la agrede física y psicológicamente.

John Kelvin es un puto cobarde y debería estar preso. #MagalyTVLaFirme pic.twitter.com/NxDYCIfXjd — Pajita (@MeDicenPajita) July 6, 2021

Es tiempo de desterrar a John Kelvin...a los maltratadores hay que hacerles saber que no se les va a permitir seguir dañando más seres humanos...no es justo que todas las áreas de la vida de la víctima se vea afectada, pero la del maltratador no...ya es hora de cambiar ello. — LaVictoriadelaLuna (@CeleNini) July 6, 2021

#MagalyTvLaFirme eso es se cobardes maricon de johnkelvin decir q ella se golpeo sola..si algún juez cree eso estamos todos locos — Cici 2020 (@cicci20172008) July 6, 2021

@MimpPeru su respuesta ante la agresión a Dalia León, esposa de John Kelvin. Lo vimos maltratando psicologicamente en un programa de TV @MagalyTvLaFirme, hoy la vemos golpeada y moreteada. — Bounganville 🌺 (@Bounganville1) July 6, 2021

A pesar que Dalia tenia medias de protección, John Kelvin se le acerco para agredirla físicamente😡 #MagalyTvLaFirme pic.twitter.com/yMpr3WPQdq — Chollyw20 (@Chollyw20) July 6, 2021

#MagalyTvLaFirme #MagalyTvLaFirme John Kelvin, eres un asco de persona, bien bacancito te crees para agredir a tu esposa. No tienes sangre en la cara, so porquería. Y encima zurrandose en la ley. 😠😠😠 pic.twitter.com/RV4DAH3AaI — Jose Tejeda (@jose_tejeda97) July 6, 2021