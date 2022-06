John Kelvin rompió su silencio luego de las múltiples críticas que viene recibiendo por la organización de un concierto benéfico a su favor, para solventar sus gastos y los de su familia mientras se encuentra recluido en el penal de Lurigancho por una sentencia por violencia física, psicológica y sexual en agravio de su aún esposa Dalia Durán.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el músico envió un comunicado donde agradece a sus amigos por el apoyo y asegura que el dinero recaudado será a favor de sus seis hijos, cuatro de los cuales tiene con la cubana.

“Ante esta situación muy difícil que estamos pasando tanto para mis hijos, mi familia y para mí, quiero agradecer a mis hermanos musicales por el apoyo y la iniciativa en conjunto con mi familia por la organización de este evento. Este evento es realizado para mis seis hijos, ya que, como saben, yo siempre me he preocupado por el bienestar de ellos. Nunca los dejaré desamparados, ni aún estando privado de mi libertad. No están solos, los amo”, acotó John Kelvin.

Asimismo, aseguró que pronto se volverá a reencontrar con sus colegas musicales para seguir trabajando en su carrera. “Estoy muy agradecido con los verdaderos amigos que están en los momentos más difíciles. Tan solo me quedan palabras de agradecimiento y decirles que pronto nos volveremos a encontrar para hacer música, que es lo que más amo”, concluyó.

Cabe indicar que la publicación de Instagram de John Kelvin tiene bloqueados los comentarios, para evitar más críticas.

John Kelvin se pronuncia por concierto benéfico

Jhon Kelvin se pronunció en redes sociales tras polémica de su concierto benéfico

DALIA LLORA DE IMPOTENCIA POR CONCIERTO A FAVOR DE JOHN KELVIN

La realización de un concierto benéfico a favor de John Kelvin continúa desatando controversia. Dalia Durán cuestionó que este evento musical busque apoyar económicamente al artista y no a sus hijos, que han quedado desamparados.

En una entrevista para “Magaly TV: La Firme”, la modelo cubana expresó su indignación y no pudo evitar romper en llanto al asegurar los fondos obtenidos serán únicamente para el cumbiambero.

“A mí no me han informado nada. En caso hubiese sido para los niños yo sería la primera en apoyar, pero estoy totalmente segura que no es para mis hijos. Yo me imagino que esto es para los gastos de él pese a que tiene muchísima familia que lo puede ayudar sin necesidad de ser un evento, la que tendría que hacer un montón de eventos sería yo ”, cuestionó Durán.

El programa de espectáculos se comunicó con Jorge Sarmiento, hermano de John Kelvin, para conocer detalles del evento a favor del cantante. Si bien evitó entrar en detalles sobre los fondos, el hermano del artista confirmó que parte del dinero será destinado a solventar los gastos del cantante dentro del penal.

“ Él tiene seis hijos, no tiene solo cuatro. No tenemos por qué poner en redes para qué se va a destinar exactamente y eso. También es para John obviamente porque John también necesita vivir adentro ¿no?”, respondió.

TE PUEDE INTERESAR

Jossmery Toledo anuncia denuncia en Indecopi contra LATAM: “Voy a seguir con mi proceso”

Rocío Miranda: “Jazmín Pinedo me ninguneó cuando fui a su programa”

Jossmery Toledo: Todo sobre su escándalo en avión de LATAM, donde recibió insultos y fue bajada por incumplir las normas