Dalia Durán quedó indignada luego de que una joven envió besos volados a John Kelvin durante la sala de audiencias para determinar el veredicto. El cumbiambero pasó más de un año en el penal de San Juan de Lurigancho, luego de agredir a su entonces esposa.

Ante ello, ‘Amor y fuego’ se comunicó con la ‘amiga especial’ del cantante, quien aseguró que no es la amante. “ Yo no soy amante de nadie y nunca lo he sido, yo lo acabo de conocer hace cuatro meses. Esa chica, como yo soy asistenta legal, me va a tener que demostrar con pruebas que yo soy su amante hace años cuando ella estaba gestando”, indicó.

De igual manera, explicó que era imposible que fuera la amante de Kelvin cuando este estaba casado con la cubana por la diferencia de edad. “ ¿Cómo voy a conocer a John si yo soy mucho menor? No sé ni cuando cantaba , yo apenas sé de él por el caso”, mencionó.

'Amor y fuego' llamó a la supuesta 'amante' de John Kelvin.

Hasta se sorprendió de la reacción de Durán durante la sesión. “Ellos están separados y ya no tienen una vida conyugal. Yo no entiendo cómo una persona que denuncia de violación se pone celosa porque en ningún momento yo me he burlado ”, señaló.

“ Quise mandarle un beso volado ¿Cuál es el problema? En qué momento voy a ser la amante si ellos ni siquiera tienen vida conyugal hace más de un año (...) Yo ni siquiera sabía que ella estaba conectada porque estaba con la cámara apagada como lo ha dicho”, agregó.

