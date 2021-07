LE ATINÓ. Hace unos días, antes del episodio de violencia física, psicológica y sexual que denunció Dalia Durán, el popular vidente Mossul predijo que John Kelvin terminaría tras las rejas. Esta mañana, se desarrolló su audiencia de nueve meses de prisión preventiva aunque la jueza aún no ha dado su decisión.

“Yo lo veo preso, no veo que salga de prisión. Esto va seguir, esta noticia va continuar durante tres meses. En los periódicos y en las noticias de la farándula vamos a ver el nombre de John Kelvin”, dijo el pitoniso, al mismo tiempo que aseguró que el cantante está apenado y que le sale la carta del ‘colgado’. “Es una persona que tiene muchos problemas y obsesiones”, aseguró.

Asimismo, dijo que más personas denunciarían al cumbiambero. “Van a salir a la luz muchas más personas a hablar sobre este tema porque no solamente es ella (Dalia Durán), hay más, las cartas me hablan que este tipo de agresiones no son de ahora”, indicó.

DALIA SE VA DEL PERÚ

Sobre Dalia Durán, Mossul indicó que la ve viajando al extranjero en el futuro. “No va veo continuando con él, esto fue definitivo para ella, ella ya tomó una desición. Es que está sola, parece que no tuviera familia, acá está abandonada... como que John Kelvin la recogió y ayudó en un momento en el que ella se sentía muy sola”, dijo el vidente.

En ese sentido, aseguró que la cubana regresaría a su país junto con sus cuatro hijos.

JOHN KELVIN ESTÁ POSEÍDO

Mossul indicó que le ha practicado una sesión espiritista a John Kelvin, donde lo visualizó como una figura oscura. “Él tiene una energía muy fuerte, hasta diría que está poseído porque anda con problemas, obsesiones, lleva una vida desordenada, muy inadecuada”, explicó.

A inicios del pasado fin de semana, Mossul se pronunció sobre John Kelvin, antes que suceda el terrible caso de agresión que protagonizó con su aún esposa, Dalia Durán.