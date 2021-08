Jonathan Maicelo aseguró que no tendría problema en enfrentarse en un ring de box con la ‘Pantera’ Zegarra.

Jonathan, la ‘Pantera’ manifestó en sus redes sociales que está dispuesto a volver a pelear contigo, ¿aceptarías?

Claro. Nunca le he dicho que no, pero falta el promotor y el ‘money’ (dinero). No peleo para exhibición.

Zegarra dio a entender que en el pasado rechazaste pelear con él, ¿es verdad?

Él puede decir lo que quiera, peleo con él y con quien sea, pero no peleo gratis. Una pelea implica tiempo, preparación y un costo monetario. Es la razón por la que la pelea debería ser oficial y pagada. Ahora estoy motivado para pelear con quien sea, estoy feliz porque el deporte se está reactivando, este 28 regreso al boxeo y tengo una pelea en Punta Hermosa. Además, inauguraré mi segundo local (restaurante) en San Juan de Lurigancho.