Magaly Medina recibió en su set de televisión a Jonathan Maicelo el pasado jueves. El boxeador acudió al programa de la urraca para defenderse luego de ser acusado de incitar a la violencia con los show que organiza en discotecas, donde los clientes son invitados a agarrarse a golpes a cambio de una botella de ron.

Sin embargo, la conductora de Magaly Tv La Firme aprovechó los primeros minutos de su entrevista para preguntarle al peleador sobre Samantha Batallanos, con quien fue ampayado besándose hace unos días. “Yo no voy hablar de mujeres”, respondió el popular ‘Batería’.

La urraca no se quedó callada y le indicó que su amor propio y el ‘macho’ que lleva adentro no le permitía aceptar que la modelo jugó con él, pues también estaba en amores con el tenista Duilio Vallebuona. “Perfecto Magaly, lo que tú digas”, contestó Maicelo dándole la razón a su entrevistadora.

“No me sigas la cuerda como que fuera una tonta, a mí me gusta que los hombres me respondan de manera inteligente, no que me digan ‘lo que tú digas’. Eso solo me dice mi esposo, los demás no” , dijo la conductora algo incómoda.

Jonathan Maicelo aseguró que en ese caso, Alfredo Zambrano es un hombre muy inteligente. “ Inteligentísimo, sí, claro, pero tú no eres mi esposo, eres mi entrevistado” , respondió Magaly Medina poniéndole el parche al boxeador.

En ese momento, el deportista tomó de manera irónica las palabras de la urraca y la troleó. “Qué voy a ser tu esposo yo, nica Magaly, me mato, me suicido”, replicó generando la respuesta de la conductora. “Pero imagínate yo”, dijo.

MAGALY BOTA A MAICELO DE SU SET

Más adelante en la entrevista, Magaly le increpaba a Maicelo por las ‘peleas’ de box que organiza en discotecas. En todo momento, “El Rocky de los Barracones” afirmó que con los guantes de 18 onzas, las personas estaban más que protegidas.

La urraca insistió en que en cualquier momento podía pasar un hecho que lamentar y el boxeador descartó su opinión porque la periodista no sabía nada del deporte.

Finalmente Jonathan Maicelo la mandó a callar y la acusó de ser una maltratadora por sus comentarios sobre las mujeres, lo que motivó la irá de Magaly Medina que terminó por botarlo: “Sáquenlo de mi estudio”, concluyó la conductora.

