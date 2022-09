Jonathan Rojas sorprendió al público con la imitación que hizo, en redes sociales, del cantante Bad Bunny y espera que algún seguidor le haga llegar al ‘conejo malo’ el video para que sepa que no solo es su seguidor, también un músico que puede incursionar en el género urbano , sin desligarse de la cumbia. Además, el cantante anunció que este sábado estará en ‘La gran estrella’, programa que conduce Gisela Valcárcel.

Jonathan Rojas realizó la imitación de Bad Bunny en el programa ‘El show del emperador’ y rápidamente se volvió viral en TikTok donde los comentarios fueron bastante alentadores para el cantante.

Cuéntanos de tu imitación a Bad Bunny, ¿el cantante se ha manifestado?

Bad Bunny no se ha manifestado, pero me gustaría que le hagan llegar el video, eso sería un honor. Me gusta la parodia, me gustaría incursionar en la actuación, estoy atento a cualquier propuesta de algún productor. Considero que soy un artista completo.

¿Y te gustaría migrar de género musical, de la cumbia al reguetón?

Soy un hombre de retos, desde que tengo uso de razón, soy de los artistas que escucha todo tipo de música y si existiera la posibilidad de hacer carrera en lo urbano, no tendría ningún problema. Pero, claro, ahora estoy comprometido con ‘Zona libre’ y quiero seguir entregando lo mejor de mí en la cumbia.

Este sábado regresas a la pista de Gisela Valcárcel, ¿cómo nos vas a sorprender?

Primero, quiero contar que recibir el cariño de Gisela es muy especial para mí. Llegar a esta pista me habla de trabajo, constancia, compromiso, que es lo que siempre doy en la pista, por eso me siento muy feliz cada vez que estoy en esta pista.

¿Te gustaría ser parte del programa?

No hemos hablado nada, pero yo estaría encantado de volver a ser parte del programa, soy un hombre de retos.

Sergio George tuvo buenos comentarios sobre tu performance...

Las palabras de Sergio George son un honor para mí, estoy muy agradecido.

¿Qué falta en tu carrera artística?

Todavía faltan muchos escalones, quiero seguir recorriendo, quiero abrir ese camino, quiero demostrarle al mundo que se hace buena cumbia en el Perú.

SOLTERITO Y SIN PRISA

¿Cómo está tu corazón?

Estoy soltero, no es el momento de estar con alguien porque necesitaría darle tiempo y ahora mi prioridad es mi carrera, estoy priorizando muchísimo mi carrera. Quiero recibir propuestas y seguir construyéndome como artista, así que no hay prisa.

