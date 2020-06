EL TIRO POR LA CULATA. El comediante y conductor de El Wassap de JB, Jorge Benavides, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram donde sienta su posición contra el racismo en Estados Unidos: Black Lives Matter. No obstante, los usuarios en redes sociales califican de “doble discurso” la postura del cómico.

Jorge Benavides se sumó a las celebridades que se sumaron al hashtag #blackouttuesday. La tendencia apunta a publicar una foto con fondo negro en las redes sociales a manera de concientizar sobre la grave situación que atraviesa EEUU tras el asesinato del ciudadano afromaericano George Floyd por parte de un policía.

De este modo, Jorge Benavides publicó el mencionado hashtag y una imagen donde se lee la frase: Black Lives Matter, traducido al español como Las vidas negras importan. El movimiento Black Lives Matter hace campaña contra la violencia y el racismo sistemático dirigido hacia la población afroamericana.

Los usuarios en redes sociales consideran que Jorge Benavides no debería sumarse a las protestas al promover personajes como “El Negro Mama” y “La Paisana Jacinta”. “Si no fuera por el racismo Jorge Benavides (Paisana Jacinta) se moriría de hambre”, #Un personaje muy popular de la televisión peruana llamado “El Negro Mama” , interpretado por el actor Jorge Benavides con cara pintada y gruesos labios, fue denunciado por racismo por la organización no gubernamental Lundú y por otros grupos benéficos", son los comentarios que se leen contra el cómico y su postura.

GEORGE FLOYD FUE ASESINADO

Los resultados completos de la autopsia realizada por las autoridades sanitarias a George Floyd revelaron este lunes que murió por “homicidio” debido a la “compresión del cuello” cuando un policía lo inmovilizó y también mostraron que la víctima había consumido fentanilo, según el comunicado del condado de Hennepin.

Asimismo, una autopsia encargada por la familia de Floyd concluyó que el hombre murió por “asfixia debido a una presión sostenida” cuando un policía lo inmovilizó colocándole la rodilla en el cuello.

“Los médicos independientes que realizaron la autopsia a Floyd el domingo determinaron que la causa de la muerte es asfixia debido a una presión sostenida”, dijo el abogado Ben Crump, en un momento en que la indignación por la actuación de la policía generó una ola de protestas en Estados Unidos.

Jorge Benavides se pronuncia por racismo en EEUU

Apoyas el #BlackLivesMattter pero te molesta toparte con un provinciano, te quejas de la inmigración y tratas de forma despectiva a los que intentan ganarse el pan. Te ríes cuando sale la paisana jacinta, el negro mama, parodias dicen. No dejan más que relucir su hipocresía. pic.twitter.com/vboouyu8mT — AndreaHormazaE (@e_hormaza) June 2, 2020

El programa de la Paisana Jacinta ridiculiza y denigra a la mujer indígena andina, contribuye al estigma y a los estereotipos negativos de esta.

La discriminación en el Perú está tan normalizada que programas tan desagradables como estos nos causan gracia en lugar de indignarnos. — Rommy (@JommyGamos) June 2, 2020

Pones tu foto negra, pero te parece normal la Paisana Jacinta, el Negro Mama, sigues a influencers clasistas, crees en el racismo inverso, choleas, etc. A veces las actitudes suman mas que los posts en Instagram. — Edgar (@edgareraz) June 2, 2020

