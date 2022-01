NO SE QUEDA ATRÁS. Jorge Benavides compartió en su cuenta de Instagram un adelanto de la parodia de la entrevista que realizó el periodista Fernando del Rincón al presidente Pedro Castillo para CNN.

En la imagen se puede ver como Jorge Benavides interpreta a Fernando del Rincón mientras que el cómico Walter ‘Cachito’ Ramírez asume el papel del presidente Castillo en el sketch.

“Miren lo que se está cocinando!!!No te pierdas este Sábado en #jbenatv”, escribió Jorge Benavides en su publicación que ha desatado el revuelo entre sus seguidores.

La parodia de la entrevista de JB sobre el encuentro de Pedro Castillo y Fernando del Rincón se emitirá este sábado en ATV.

DANY ROSALES RECHAZÓ RINOPLASTIA

Danny Rosales fue el invitado del programa de YouTube Por mi madre, donde reveló que le ofrecieron operarse la nariz gratis para un programa de televisión; pero se negó rotundamente. “Mi nariz me da plata”, afirmó entre risas el integrante de JB en ATV.

Durante la entrevista, Dafonseka le preguntó si alguna vez pensó operarse a la nariz y El Tobi le preguntó si alguna vez le habían ofrecido realizarle una rinoplastia.

“Me dijeron que eran de un programa de operaciones y querían operarle la nariz gratis y les dije ‘No. Yo no vendo belleza, no soy modelo. Yo vendo risas, a mi mi nariz me da plata”, manifestó Danny Rosales.

