NO PUEDE CON SU GENIO. Carlos Alcántara declaró para Trome y arremetió contra su sobrino Ricardo Mendoza y Jorge Luna, la dupla y creadores de ‘Hablando Huevadas’. El reconocido actor dejó en claro que ambos están buscando facturar con la controversia generada por la película ‘Asu Mare: Los Amigos’.

“ Si están facturando plata como locos, bacán. Si eso es lo más importante para ellos, bien, pero yo no me voy a poner en plan de dime o qué dijo . Esto no es un tema nacional, sino un tema que ellos están alucinando. Están un poco fuera de la realidad, yo tengo una carrera larga, tengo años en esto, estoy viejo para pelear”, dijo.

Al ser consultado si considera que la popularidad los ha mareado, tanto a Ricardo como a Jorge, el actor Carlos Alcántara aseguró que “no sabe” porque “a las justas conoce” a su sobrino . “Al otro chico no lo conozco” , acotó.

Carlos Alcántara multiplica por cero a Ricardo Mendoza

CARLOS ALCÁNTARA: “EL DINERO CIEGA A LAS PERSONAS”

Asimismo, Carlos Alcántara recalcó que los creadores de ‘Hablando Huevadas’ están alucinando al hacer promoción con su gira sobre la respuesta que le pueden dar por la película.

“ Están haciendo promoción para su gira, pero me parece raro pues se supone que tienen hartos seguidores . Por respeto a sus fans no deberían meter un ‘floro’ diciéndoles: ‘En el show de la gira voy a decir la verdad’. ¿Qué verdad van a decir? Si la verdad la hizo Dios. Prefiero tomar las cosas con humor”, acotó.