Jorge Luna, uno de los responsables del gran éxito de Hablando Huevadas, brindó una entrevista exclusiva a Juan Carlos Burneo del canal de YouTube, La Habitación de Henry Spencer, en la que contó un aplastante episodio que lo hizo analizar dejar la comedia, cuando recién empezaba en esta actividad.

En un momento de la entrevista, Luna respondió algunas preguntas que dejaron los seguidores del canal en Facebook. En una de ellas le preguntaron ‘¿cuál fue el momento que estuvo más cerca de dejar de seguir su sueño de ser comediante?’.

“Un día que no tenía plata, mi mujer me dice que el bebé tenía hambre. Tenía 30 céntimos y compré dos panes, regresé y mi hijo no quería comer el pan y ya había gastado mis 30 céntimos”, comenzó Luna.

“Papá quiero otra cosa por favor (le dijo). Tenía 3 años no me acuerdo, me quebré por dentro. Salí y vendí tres pastas dentales que había comprado hace unos días. Se lo vendí al de la bodega. ‘Esto me costo 7.90 dame cinco soles’, le dije y compré otra cosa. Cuando iba a la bodega me quebré”, manifestó.

Burneo le preguntó si hay cosas que quiebran a Luna, y afirmó ‘que sus hijos probablemente’. “Creo que en su mayoría todos los padres dan todo por sus hijos”, manifestó.

COBRÓ 8 SOLES POR SUS PRIMEROS SHOWS

En otra parte de la entrevista, Jorge Luna recordó que en sus primeros shows de stand up solo se llevaba 8 soles. “Aventarse a dejar un trabajo con un sueldo fijo y con dos hijos no lo hace cualquiera”, manifestó.

“Yo salía de una empresa y llegaba en la noche a presentarme, al final me llevaba 8 soles”, manifestó Jorge Luna y reveló que fue muy difícil tomar la decisión de dedicarse a la comedia, incluso que lo mantuvo oculto a su esposa durante seis meses.

JORGE LUNA INTERCAMBIÓ ROLES CON ‘HENRY SPENCER’

En esta divertida entrevista, Jorge Luna y Juan Carlos Burneo cambiaron roles. El integrante de Hablando Huevadas hizo el papel de entrevistador, aunque reconoció que no ‘sabe entrevistar’.

“Escucha y busca una sola pregunta bien formulada mía”, manifestó el conocido integrante de Hablando Huevadas, Jorge Luna.

