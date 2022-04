EMOTIVO. El último fin de semana, el show ‘Hablando Huevadas’ compartió una edición especial por el cumpleaños de Jorge Luna. Sin embargo, el comediante quedó impactado con el saludo de Ronaldinho, cuya sorpresa fue por parte de Ricardo Mendoza.

“Esto me va a coronar como el mejor amigo del mundo” , dijo Ricardo, quien pidió a Jorge que se voltee para que vea un particular video. Esto ameritó la respuesta peculiar del cómico. “¿Tu regalo es un video? Me das asco como persona millonaria con un video”, se burló.

Se proyectó el video de un familiar de Jorge Luna, sin embargo, minutos después vendría lo mejor. El exfutbolista brasileño Ronaldinho lo sorprendió y emocionó a vista de todo el público que se encontraba en el teatro.

“Jorgito Luna, paso por aquí a desearte felicidades, un feliz cumpleaños y bueno me han dicho que tú eres muy fan mío, Dragon Ball, yo feliz de saber que tú has puesto mi nombre en tu hijo. Fuerte abrazo, feliz cumpleaños ”, se le escucha decir a uno de los talentos más grandes del fútbol internacional.

Jorge Luna después del video de Ronaldinho

Bastante emocionado, Jorge Luna abrazó fuertemente a su amigo Ricardo Mendoza y le agradeció por el gesto. “Muy bien, es Ronaldinho, mi hermano”, dijo mientras todo el público aplaudía.

Fiel a su estilo, Ricardo Mendoza le respondió. “Esto fue todo, nos vemos, chau...Cómete tus put... palabras”

