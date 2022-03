Jorge Pozo, expareja de Gisela Valcárcel, se presentó este jueves en el programa “Amor y Fuego” para defenderse de los cuestionamientos por presuntamente haber abandonado a Ethel Pozo cuando era niña.

El hombre de 66 años, quien regresó a Perú para pedir ayuda a la conductora de “América Hoy”, negó haber sido un padre ausente, sin embargo, reconoció que sólo veló por el bienestar de Ethel Pozo hasta que cumplió 8 años.

“Yo di hasta los ocho años (dentro de) mis posibilidades. Después, y lo voy a decir claro, yo era pobre. Allá (Estados Unidos) tenía tres trabajos, lavaba platos y me sacaba el aire. Tenía que pagar los bienes, la habitación, prácticamente ahí se me pasó el tiempo, pero yo sabía que mi hija estaba bien”, señaló durante su entrevista en el programa de espectáculos.

Al ser consultado por Gigi Mitre sobre si tendría que hacer un mea culpa por no haber estado presente en la infancia de la hija de Gisela Valcárcel, Jorge Pozo sorprendió al aclarar que sólo se arrepiente de haber sido una persona noble.

“La mea culpa, te voy a decir bien claro, es haber sido demasiado confiado, demasiado noble para ceder porque yo solamente me dejé llevar por lo que veía, que yo era un estorbo”, acotó.

“Acá no es el dinero. He venido varias veces a querer localizar a mi hija y bien claro me dijeron: ‘vive tu vida, Ethel tiene otro mundo, tiene otra vida’, con esas palabras me estaban diciendo ponte a un costado”, añadió.

