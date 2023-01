No tiene corazón. Andrea Muñoz es la mujer que fue engañada por José María Barraza, hijo de Miguel el ‘Chato’ Barraza. Muñoz denunció públicamente al músico por abandonarla mientras está embarazada de su bebé.

La mujer habló con Magaly Medina e indicó que se siente desesperada, ya que le faltan pocos días para que naza el bebé y José María no se contacta de ella, pues la bloqueó de todas sus redes sociales.

“ Para alimentarme, porque estoy gestando, desde que estoy embarazada, él me daba más o menos 28 soles diarios, que son 200 soles a la semana . Hace poco ya me bloqueó porque por ese medio yo le comunicaba que necesitaba. Me ha dejado abandonada”.

José maría habría regresado con su esposa y esta sería la razón por la que abandonó a Andrea Muñoz en pleno embarazo. Magaly indicó que su equipo de investigación descubrió que el cantante tiene dos autos a su nombre y que debería vender uno para apoyar a su hijo.

“Hemos descubierto que José María tiene dos carros a su nombre, así que debería de vender por lo menos uno para solventar a su hijo” , expresó la periodista de espectáculos.

Magaly intentó tocar el corazón del ‘Chato’ Barraza para que aconseje a su hijo y que este apoye a la madre de su futuro hijo, ya que no tiene dinero para poder mantenerse y faltan pocos días para que dé a luz.

“Hay que decirle al abuelo, el ‘Chato’ Barraza, porque sus hijos siempre han estado pegados a él, creo que el chato debería movérsele algo, porque es su familia”.

