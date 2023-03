El conductor Joselito Carrera, quien protagonizó un incidente con la Policía junto a su pareja Margely Tovar Shialer, no es nuevo en la televisión. Empezó en 2004 como modelo del programa ‘Gente Demente’ de Panamericana Televisión, que conducían Rebeca Escribens y Cristian Rivero.

Luego, debido a su carisma, lo eligieron como reportero de ‘Superstar’ y coanimó el comentado espacio nocturno de RBC, ‘La noche del Once’, junto a la colombiana Lucecita Ceballos.

De allí pasó a formar parte de ‘Lima, limón’, que dirigían Laura Guarcayo y Carlos Alcántara, ‘Machín, y ‘Dos sapos y una reina’. También estuvo en el programa ‘Emprendedor ponte las pilas’.

FUE ARQUERO DEL MUNI

Pero no siempre la pantalla chica fue su objetivo. En 1998 integró el plantel del Deportivo Municipal de Primera División . “Debo estar registrado en la Federación Peruana de Fútbol porque hasta el 98 fui arquero del Muni, un equipo con tradición. Pero descendió y tuve que buscar nuevos horizontes. Soy un guerrero y nunca voy a dejar de guerrear. Toda mi vida he perseguido mis sueños”, dijo en alguna entrevista.

Joselito Carrera. (Foto: Twitter)

Luego de la animación, Carrera igualmente integró el elenco de actores de sintonizadas producciones como ‘Girasoles para Lucía’, ‘Al fondo hay sitio’ y ‘De vuelta al barrio’.

En plena pandemia se mudó a México . El 15 de noviembre de 2021, como él mismo lo subraya, fue un día para no olvidar. Logró una cita con el famoso productor mexicano Nicandro Díaz González en Televisa San Ángel, México. Ante este dijo que lloró por la emoción, pues significaba lo más alto de su carrera.

“Nicandro entendió que mi reacción había sido producto de la emoción. Se portó muy bien conmigo, me preguntó sobre mi trabajo como artista, y después de ver el material que le llevé, me felicitó. Me dijo que ya tenía todos sus actores de ‘Mi fortuna es amarte’, pero igual se tomó el trabajo de llamar a la jefa de coordinación de los capítulos para preguntarle si había un personaje en el que podía encajar. Y para mi suerte, necesitaban un doctor”, detalló en entrevista para El Comercio.

FUE GINECÓLOGO EN TELENOVELA

Ese mismo día, el artista nacional se reunió con el equipo de Televisa responsable del vestuario e imagen para ver detalles de su personaje: el ginecólogo Víctor Santillán.

¿Joselito Carrera no va más en \"Al Aire\"? El presentador estuvo en \"Espectáculos\" de Latina. (Foto: Twitter)

“En el capítulo interactúo con Fernanda Urdapilleta (Andrea Cantú). Ha sido muy emocionante todo el proceso. Televisa es una empresa muy organizada, apenas llegué tenían listo el vestuario, mi fotocheck, son muy minuciosos”, explica Joselito Carrera. “Me cortaron el cabello, estoy con barba en el capítulo”, añade.

Luego de la serie, tuvo su segunda oportunidad al ser llamado a las grabaciones de la nueva telenovela ‘Mi secreto’, también de Televisa . Carrera fue convocado por el productor Carlos Moreno en esta producción que se estrenará en México por el canal de las estrellas.

‘Mi secreto’ tiene en su historia a cuatro protagonistas, nuevos rostros de la pantalla azteca como Macarena García, Diego Klein, Isidora Vives y Andrés Baida; a ellos se suman rostros experimentados como el de Karyme Lozano, Claudia Ramírez, Arturo Peniche, Kuno Becker, Ana Layevska.

Y junto a su novia Margely Tovar, condujo el año pasado el espacio llamado ‘La hora del bono’.

En mayo pasado superó una neumonía que lo tuvo postrado en la cama, aún así no dejó de soñar. En su cuenta de Instagram se presenta como artista, conductor, actor de teatro, televisión y cine, además de modelo publicitario y manager.

