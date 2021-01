INCUMPLE CON SU PALABRA. No tiene una buena relación sus exparejas. El cantante Josimar Fidel fue denunciado por su expareja Andrea García por no hacerse responsable de su hijo, un niño de seis años, desde hace un año.

Andrea García afirma que Josimar no paga la pensión alimenticia de su hijo desde hace un año. “Tendría que llevarlo por un proceso legal, ya le envié una carta notarial, pero no se concluyó. Ahora me sorprende que él no tiene ninguna necesidad al mostrar que ha comprado una casa de playa, es algo que nosotros no tenemos”, menciona.

El cantante y Andrea García habrían llegado a una conciliación durante el 2019, sin embargo, durante el año pasado Josimar volvió a incumplir con los acuerdos. “Cerramos en 3000 soles más pago de víveres. Tenía cierta libertad en visitar a mi hijo, también tenía una penalidad de pagarle medio millón de soles si yo me volvía a referir a él”, indica la joven.

Andrea García considera que es lamentable que Josimar no se haga cargo de su hijo mientras hace alarde de sus lujos. En total por la pensión, el cantante debería unos 15.000 soles. La joven tiene que escribirle constantemente a la mamá y el abogado del salsero.

“Mi hijo esperaba que lo llamará por Navidad, nunca lo llamó. Le mandó un audio diciéndole por qué mi hijo no lo llamó a él. Mi pequeño se sintió muy triste. Yo aceptó que él ha hecho a abonos de la mitad, pero él si puede pagar la pensión completa. Yo me estoy gastando todos los ahorros”, agrega la joven.

Andrea García, expareja de Josimar, denuncia a cantante-TROME