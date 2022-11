Josimar regresó al Perú, luego de abandonar a su esposa Yadira Cárdenas en Estados Unidos para retomar su relación con María Fe Saldaña, la madre de su hija. Asimismo, organizó un concierto en Lima, el cual se daría este 31 de octubre con otros artistas.

Sin embargo, este espectáculo, que sería en el Parque Zonal Lloque Yupanqui, fue cancelado. Magaly TV La Firme pudo conversar con Hubert Quiroz, miembro de la Fiscalización Administrativa Municipalidad de Los Olivos, quien informó lo que habría sucedido con el show.

“ No cuentan con la documentación correspondiente, lo que es el certificado de Defensa Civil, se ha venido a constatarse con la Fiscalía de prevención del delito y se ha hecho la constatación de que no cuenta con esta documentación. Ante ello, se le ha exhortado que no se puede realizar ningún tipo de evento en el parque”, manifestó.

Josimar regresó a Lima para un gran espectáculo junto a otros artistas, pero fue cancelado horas antes.

El regreso de Josimar al Perú

Las cámaras de Magaly Medina fueron al aeropuerto Jorge Chávez para recibir a Josimar, quien abandonó a su esposa cubana, pero este no quiso brindar ninguna declaración. “No me pongas la cámara en la cara, por favor”, dijo el cantante. Actualmente, él está con María Fe.

La actual novia empezó a sacar sus cosas para mudarse a la casa en Asia, que aún no está finalizada por no haber pagado más de 200 mil soles al arquitecto Paul Cedeño encargado de la obra. “Nosotros estamos en un proceso judicial, estamos bien avanzados. El juez debería ya estar dando una sentencia definitiva el día miércoles” , indicó el especialista al reportero.