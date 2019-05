Josimar se cansa de críticas: "Yo no hago covers, hago versiones de otras canciones" | ENTREVISTA

¡Se cansó de las críticas! En una reciente entrevista con Trome, Josimar contó detalles de sus próximos proyectos musicales y, además, respondió a los cuestionamientos que siempre le hacen entorno a los tan comentados 'covers' que realiza en sus presentaciones.

El líder de 'Josimar y su Yambú', un poco aburrido de este tipo de críticas, explicó que lo que él realiza son 'versiones' de una tema musical y no 'covers', como muchos aseguran.

El intérprete de 'La protagonista' reveló que no tiene rivalidad con ningún cantante y asegura que prepara un tema musical con César Vega.

¿Cómo manejas las críticas de los que te dicen que solo haces covers y no tienes temas propios?

Lo que yo hago no es cover, lo que yo hago es versión. Yo cojo temas de compositores peruanos, de compositores argentinos y lo que le hago es una versión a salsa. Cover sería que yo cante, por ejemplo, 'Ojitos chinos' con los mismos arreglos, los mimos pregones como El Gran Combo, eso es un cover.

Entonces, cambias totalmentente los arreglos de las canciones que 'versionas'

En el caso de 'La misma moneda', del compositor argentino Tito Martínez, lo grabó Corazón Serrano también. Yo hablé con el señor Tito Martínez para que me ceda la autorización para yo poder grabarlo en salsa porque tiene una letra muy buena. Yo no veo el género, yo veo la letra. Yo le pido la autorización al compositor o me voy a APDAYC y registro la canción.

Muchos de tus videos tienen comentarios negativos de personas que exigen temas propios.

En YouTube siempre comentarios destructivos y la mayor parte son peruanos, de nuestros compatriotas. En otros países me dicen felicitaciones, pero un grupo reducido (de peruanos) nos hacen estas cosas.

Muchos los critican, pero al final en las fiestas terminan cantando y bailando tus canciones



Es una moda, en realidad. La palabra 'cover' es una moda. Hay tantas orquestas que han hecho covers y nunca los criticaron. La palabra se ha vuelto una moda y ahora todos lo hacemos.

¿Por esta razón muchos artistas peruanos se van al extranjero a producir sus temas?



No es así. Aquí también apoyan al talento sino no tendría trabajo. Hay muchos seguidores que apoyan al talento de Josimar, de Daniela, de César Vega. Hay un grupito reducido que lo único que hacen es criticar a los artistas.

¿Que tan importante es el papel de la radio? A muchos artistas nuevos les hes muy dificil triunfas si no hacen covers



El tema de la radio es porque ellos hacen un sondeo en la calle y saben que ponen en las radios. Quizá una música para nosotros es la mejor, pero para lo programadores quizá no, tenemos que aceptarlo porque es su trabajo.

Muchos cantantes ahora se enfocan en hacer 'feats' (cantar con otros artistas) ¿Está dentro de tus planes?



Ahora hay que apoyarnos entre todos. Ahora se viene un feat. con 'Hey Hey Camaguey' y se viene también un feat. con César Vega.

¿No existe rivalidad con César Vega?



Yo no tengo rivalidad con nadie y las personas que conozco como Daniela Darcourt, César Vega, Los Barraza, etc. somos amigos todos y no tengo rivalidad con nadie.