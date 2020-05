Este 14 de mayo Josimar cumplió 33 años y aunque es un cumpleaños diferente porque está alejado de sus hijos por la cuarentena, asegura que fue feliz durante el mes que los tuvo a su lado las 24 horas, sin las obligaciones del trabajo.

A través de su cuenta de Instagram, el salsero compartió un mensaje dedicado a sus pequeños, donde les demuestra cuánto los ama y extraña. “En todos los cumpleaños de mi vida ustedes siempre son y serán el mejor regalo que Dios y la vida me han dado”, escribió el cantante junto a un video junto a su hijito con Gianella Ydoña.

Asimismo, Josimar contó todo el miedo que sintió al convertirse en padre por primera vez a los 18 años. “Sabía que Dios me había regalado un motor para luchar en la vida. Mi bendición, no saben cuánto soñaba mientras me prestaba zapatos para ir a cantar en saco y corbata. Solo soñaba con algún día poder llegar lejos por mi familia”, dijo sobre su primera hija.

El salsero aseguró que la llegada de sus dos hijitos varones se dio en una época en la que su trabajo ya estaba dando frutos. “Solo ustedes saben cuánto he luchado por tenerlos juntos”, agregó.

Finalmente, lamentó que la pandemia lo haya separado de sus pequeños pero se queda con la satisfacción de haber estado con ellos durante el primer mes de la cuarentena.

“El primer mes de cuarentena me dio la oportunidad de tenerlos las 24 horas del día, sin tener que viajar, ni trabajar, solo para ustedes, y pude disfrutar de la verdadera bendición de mi vida: mis hijos. Los amo, los extraño y siempre serán la razón de mi existir!❤”, concluyó.