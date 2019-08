Exenamorado de la bailarina de Josimar: "A ella no le gustaba que la acompañe a las presentaciones de la orquesta"

Marcelo Crisóstomo , expareja de la bailarina Josimar, rompió su silencio y habló por primera vez con un medio de TV sobre su relación con Angie Z. El joven de 22 años declaró en 'Magaly TV: La Firme' que fue él quien terminó el romance pues empezó a notar actitudes que no le gustaban de la menor de 17 años.

Según manifestó, los últimos días que estuvo con ella, empezó a sospechar que había alguien más en la vida de la bailarina, pues ella empezó a ocultarle su teléfono celular, una vez llegó con un televisor y no le supo explicar cómo lo consiguió, entre otros detalles.

"Yo estuve con ella en el tiempo en que hubo una fiesta de la empresa (de Josimar), si no me equivoco, ahí ella era mi enamorada. Hubo un momento en el que más sospeché porque a ella le regalaron un televisor y me contó que le habían regalado a todos en la empresa. No sé si sea cierto en realidad", contó el ex de la bailarina Angye Z.

Además, explicó que la jovencita le negó que la acompañara a las presentaciones de la orquesta, cosa que le pareció muy extraña. Por esa y otras actitudes, prefirió terminar la relación.

"Las actitudes que ella tenía no iban conmigo. Ya no quería seguir con ella. Cuando estaba con ella, me ocultaba el celular, no le gustaba que yo vaya a las presentaciones con ella", explicó.

Pero lo que más llamó la atención fue Marcelo Crisóstomo reveló que la propia hermana de la bailarina le confirmó la relación entre la jovencita y el cantante de salsa. "Su hermana mayor me comentó: "Oye, mi hermana está con Josimar y había sido ahí nomás cuando yo ya había terminado con ella. Me pareció raro ¿no?"