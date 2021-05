El cantante de salsa y líder de la agrupación ‘Josimar y su Yambú’, Josimar Fidel no teme cantar otros géneros en su participación en el reality de canto y baile ‘El Artista del Año’.

Así lo dijo a la prensa, tras su exitosa participación este último sábado, donde estuvo acompañado por Angelo Fukuy, Lucho Paz, Marco Antonio Guerrero, Jhon Kelvín para cantar dos temas en ritmo de cumbia, lo que le permitió obtener un alto puntaje en el concurso.

“Tengo los más lindos recuerdos de mi paso por la cumbia. Gracias a Dios salió bonito el espectáculo que hemos hecho, estuvimos toda una semana ensayando y mis amigos me demostraron quiénes son cada uno”, señaló Josimar.

“(¿Qué género me retaría?) Siento que hay días para prepararme, la temporada pasada no tenía tiempo porque ‘Josimar y su Yambú' trabajaba todos los días. No podía prepararme al 100%, en cambio ahora tengo el tiempo para hacerlo. Si me ponen cualquier canción, yo ensayo en la academia en la tarde y en la noche tengo todas las horas para ensayar en mi casa”, agregó el músico, quien dejó en claro que el baile tampoco lo amilana.

Josimar se encuentra entusiasmado con su participación el ‘El Artista del Año’. Aseguró estar 100% comprometido con los ensayos. “Esta es mi revancha, vengo a dar todo de mí. Si salgo del programa, mínimo tiene que ser con la copa”.

Josimar se disculpa con ‘La Uchulú’

El líder de ‘Josimar y su Yambú’ se disculpó con la tiktoker ‘La Uchulú’, luego de realizar un mal chiste durante una transmisión en Instagram donde participaba Cielo Torres, Josimar y Esaú Reátegui, más conocido como ‘La Uchulú’.

Según dijo el salsero peruano, su intención no fue faltar el respeto a su compañero de ‘El artista del año’ y reconoció haber tenido un comentario desatinado.

Todo ocurrió cuando Cielo Torres le pidió un consejo al salsero para el novel artista, pues aseguró que tiene talento para el canto. A lo que Josimar dijo soltando una carcajada: “Ah, que cante no más, que cante como ella sabe cantar. Que chape el micro como ella sabe”.

Tras este episodio, Josimar no le quedó más que disculpar. “Fue una broma que ella inició y que yo seguí, mi intención jamás fue faltarle el respeto. Al contrario, ahora que la conozco más, nos llevamos súper bien, somos patas en la academia”, manifestó el intérprete a la prensa.

