Por: Lady Gamarra

Gianella Ydoña dijo que no teme la posible demanda que le haría el salsero Josimar Fidel, por la pelea que tuvo con su tía Gisela Villanueva y denunciar que no cumple como corresponde con la pensión de su menor hijo.

Gianella, ¿tranquila por la demanda que anunció Josimar?

¿De qué me puede demandar?Yo quiero conseguir un abogado para demandarlo a él y a su familia. Él quiere guerra, por eso no da la cara y no busca una solución. Los insultos y amenazas van a seguir. Su primo hermano (de Josimar), que es ‘faite’, ha mandado a amenazar a mi mamá y a mí. Yo he sido la víctima aquí, no le hice nada a la señora (tía de Josimar), ni la miré ni la toqué. Fui a comprar a la tienda que está cerca de mi casa, regresé y me agredió. Estoy más que segura que ese hombre (Josimar) ha mandado (a agredirla), porque sé cómo es su actuar, he vivido con él y es el padre de mi hijo”, indicó.

“Él quiere quitarme a mi hijo. Me dice: ‘Yo tengo plata, tengo poder, mis abogados son ‘ratas’, hago que hagan cualquier cosa y te lo quitan (a su hijo)’. Siempre tiene un ‘as’ bajo la manga. Siempre tiene algo planeado, algo maléfico”, añadió.

Tras el incidente que pasó, ¿qué precauciones estás tomando?

Ya no salgo de mi casa. Lo peor es que la comisaría no quiere atender mi pedido con respecto a las garantías que estoy pidiendo.

VIDEOS RELACIONADOS

Mamá de Gianella es golpeada por familiares de Josimar