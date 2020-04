Magaly Medina insinuó ayer en su programa que le pareció extraño que la denuncia del salsero Josimar Fidel en contra de su expareja Gianella Ydoña, en el que la acusa de maltrato psicológico y de abandonar a su hijo, haya sido atendida con tanta celeridad. Sin embargo, el intérprete de ‘La Protagonista’ no dudó en responderle a través de sus redes sociales.

“¿Qué tan grave es la acusación? ¿Cómo así en plena cuarentena, en toque de queda, una denuncia prospera tan rápidamente de tal forma que hasta ya la Fiscalía ha ordenado la investigación policial?”, indicó Magaly Medina.

"No sé de qué favoritismo están insinuando, para conocimiento de todos la Ley 30364, Ley de protección de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, textualmente dice “que los informes policiales por temas de violencia en agravio de niños, niñas y adolescentes, en el plazo de 24 horas, así que no tengo ningún privilegio, solo quiero lo mejor para mi hijo y que crezca en un lugar feliz como cualquier otro niño”, dijo Josimar en su cuenta de Instagram.

Mensaje de Josimar en redes sociales sobre denuncia contra su expareja Gianella Ydoña

La guerra entre Josimar y Gianella Ydoña no tienen cuándo acabar, ya que tanto la exesposa del cantante lo ha acusado de querer quitarle a su hijo solo porque ella no hace lo que él quiere y lo acusó de haber enviado a sus familiares a provocar una pelea para tener pruebas y así poder tener la patria potestad.

Ydoña tiene tres citaciones en pleno estado de emergencia por la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19).

“Con la finalidad de recepcionar su declaración, en relación a una denuncia por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y salud -violencia física y psicológica- por violencia familiar, en agravio de su menor hijo de iniciales J.G.F.Y (01)”, se pudo leer en la citación policial.

“Asimismo se hace de conocer que podrá asistir en presencia de su abogado de libre lección, en caso de no presentarse se procederá de acuerdo a ley”, se agregó en el documento.

La joven tendrá que acercarse a la Comisaría de Mujeres B.G.P.E en distrito del Cercado de Lima, donde tendrá que dar su descargo ante la denuncia presentada por el cantante de salsa.

Gianella Ydoña se enfrenta a policías y Josimar para que no le quiten a su hijo

MAGALY VE ALGO EXTRAÑO EN DENUNCIA

En la edición de hoy Magaly Medina siguió con la guerra entre Josimar y Gianella Ydoña e indicó que que le parecía muy extraño que la denuncia haya sido recibida con tanto apuro. “Hay mujeres golpeadas que van en época de cuarentena a denunciar y les dicen que están en toque de queda, no podemos traerlos, no podemos citarlos y los sueltan. Entonces, en estos casos que no es flagrante, yo no sé por qué tanta prisa de la Fiscalía”.

Agregó que ahí no solo deben hacerle pericia psicológica a Gianella Ydoña, sino también a Josimar, “porque creo que un hombre no debería estar pendiente o mandando a vigilar a los vecinos a su exmujer para que le manden fotos y para que luego él se lo haga llegar a los canales para que después nosotros lo pongamos al aire. Así no se juega”.

Magaly Medina cuestiona denuncia de Josimar