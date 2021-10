FUERTE ACUSACIÓN. Andrea García, madre de uno de los hijos de Josimar, declaró para Amor y Fuego en medio del escándalo que envuelve al salsero, acusado de infiel y con hijo por venir al mundo con María Fe Saldaña.

Según la joven, el cantante le debe 25 mil 500 soles ya que en la pandemia no le pasó la pensión que le corresponde por alimentos. “No estaba trabajando pero quedamos en que cuando se reactivara me iba cancelar eso. Desde setiembre sí está pagado lo acordado, pero con anterioridad, lo de la pandemia, no cumplió”, indicó.

Asimismo, dice que Josimar le hizo firmar un acuerdo para que no hable de él públicamente, de lo contrario tendría que pagarle 500 mil soles. Andrea García, harta puesto que el salsero no cumplía con su responsabilidad hace un año, decidió romper su silencio.

Según la joven, el cantante le debe casi dos años de pensión y devengados. “Que dios te toque el corazón porque no puedes seguir haciendo más hijos y haciéndoles esta clase de daño”, dijo Andrea para Amor y Fuego.

LE MANDA MENSAJE A MARÍA FE

Andrea García también le advirtió a María Fe Saldaña, quien espera un hijo del salsero, que tendrá que pasar por el mismo calvario que atravezó ella. “Lo que se le viene a su expareja, como me pasó a mí, es bien delicado”, indicó.

Asimismo, aseguró que Josimar nunca supo ser buen papá. “Yo siempre he pensado que el señor no sabe ser padre porque ni bien viene un hijo, vienen los problemas. Es lamentable que más brillen sus problemas personales que su propia voz”, agregó.

JOSIMAR NO VE A SU HIJO

Por otro lado, Andrea García comentó que Josimar no ve a su hijo desde marzo de este año. “Yo me enteré que estaba en Estados Unidos por medio de la prensa. Es muy triste que mi hijo tenga que sobrellevar esta situación”, lamentó.

En ese sentido, contó que por conciliación, el salsero tiene que pasar Navidad con su hijo, aunque no cree que en encuentro se produzca. “El año pasado no le mandó ni un chocolate”, aseguró.

Finalmente, lamentó que su hijo ya esté en segundo grado de primaria y tenga que toparse con los escándalos de su padre.

Cabe indicar que Andrea García denunció a Josimar en 2018 por no pasar manutención. En esa oportunidad, aseguró que le debía más de 40 mil soles.

